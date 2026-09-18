Избивали руками и ногами: идентифицированы два российских тюремщика, которые пытали украинцев. Фото

Следователи Нацполиции при содействии ГУР Минобороны Украины установили личности двух сотрудников российской исправительной колонии, которых подозревают в пытках украинских пленных. Речь идет о младших инспекторах колонии строгого режима №1 в Тульской области, где россияне удерживают украинских военнопленных и гражданских пленников.

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16 сентября 2026 года обоим россиянам были предъявлены подозрения в жестоком обращении с гражданским населением. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Кого установили следователи

По данным ГУР, речь идет о 38-летнем Алексее Кочетове и 26-летнем Евгении Мясникове, уроженцах города Донской Тульской области.

В 2022 году оба работали младшими инспекторами исправительной колонии строгого режима № 1 в городе Донской. По данным следствия, вместе с другими российскими тюремщиками и спецназовцами они систематически применяли к украинцам физическое и психологическое насилие.

Среди потерпевших, в частности, были четверо украинских мужчин, которых взяли в плен в Киевской области в марте 2022 года.

Как российские тюремщики пытали пленных

По данным следствия, Кочетов и Мясников участвовали в так называемой "приемке" — пленных проводили через шеренгу тюремщиков, которые избивали их руками, ногами, резиновыми дубинками, полимерными трубами и электрошокерами.

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Украинцев также заставляли принимать неудобные позы: лицом к стене, с широко расставленными ногами, прижатой головой и ладонями, повернутыми наружу. После этого их избивали руками и ногами; от ударов пострадавшие теряли равновесие и сознание и падали на пол. После падения пленных заставляли подниматься, а избиение продолжали.

По материалам следствия, Кочетов заставлял потерпевших принимать положение "упор лежа", бил их ладонями по лицу и ногами по туловищу, а также ставил ноги на спину человека, лежавшего на полу.

Мясников, по данным следствия, заставил одного из пленных повиснуть на металлической решетке, после чего ударил его кулаком в живот. Когда мужчина упал, тюремщик применил к нему электрошокер, в частности ударил им по ноге и шее.

Избиение за улыбку и медленное одевание

Следствие также установило отдельные случаи, когда Мясников применял насилие к заключённым из-за незначительных, по его мнению, нарушений.

Одного мужчину он избил дубинкой и электрошокером после того, как через систему видеонаблюдения заметил, что тот улыбался. Другого заключённого тюремщик избил за то, что тот медленно одевался, выходя из душевой.

16 сентября 2026 года Кочетову и Мясникову было объявлено о подозрении по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с гражданским населением.

Личные данные подозреваемых обнародовал проект "Книга палачей украинского народа". ГУР подчеркнуло, что за каждое военное преступление против украинского народа должна последовать ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине к 12 годам лишения свободы заочно приговорили двух бывших судей, которые после оккупации части Донецкой области начали работать в незаконно созданных оккупантами органах так называемой "ДНР". Предатели участвовали в преследовании гражданского лица, которого сначала пытали в донецкой "Изоляции", а затем признали "виновным" по сфабрикованному делу.

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