Избитому в общежитии Хмельницкого студенту удалили селезенку, дело расследует полиция: Лубинец раскрыл детали

Избитому в общежитии в Хмельницком 15-летнему студенту медики удалили селезенку. Парень после избиения оказался в реанимации, полиция открыла производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

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Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился в Национальную социальную сервисную службу Украины с призывом принять немедленные меры реагирования, а в Министерство образования и науки – о проведении служебного расследования относительно халатности работников училища, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности ученика.

Лубинец рассказал, что после того, как информация о жестоком избиении юноши в одном из общежитий Хмельницкого начала распространяться соцсетями, на место отправилась представительница омбудсмена в Хмельницкой области Оксана Кизаева.

"Она пообщалась с директором училища, который сообщил, что учебное заведение не имеет собственного общежития, поэтому на основании договорных отношений пользуется помещением другого общежития, где и случился инцидент. Следовательно, именно работники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии. Известно, что дежурство работников в общежитии осуществляется в соответствии с графиком с 18.00 до 22.00. Избиение одним учеником другого произошло около 23:00. А о происшествии работников училища сообщил другой учащийся. После чего они прибыли на место вместе с быстрой и полицией", – рассказал Лубинец.

Омбудсмен также сообщил, что пострадавший парень находится в больнице: медики вынуждены были удалить ему селезенку.

"Для выяснения обстоятельств дела и его квалификации направил запросы в Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области. В то же время известно, что сотрудники полиции по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство", – сообщил Лубинец.

Уполномоченный ВРУ по правам человека также добавил, что направил обращение в Министерство образования и науки Украины. В нем он призвал провести служебное расследование по нерадивости сотрудников училища, не обеспечивших должного уровня безопасности ученика.

"Направил запрос и в Национальную социальную сервисную службу Украины с просьбой принять неотложные меры реагирования. Надеюсь на беспристрастное расследование и привлечение виновных к ответственности", – добавил Лубинец.

Напомним, жестокое избиение 15-летнего Дениса Мельника произошло 2 октября этого года. Жестокие побои ему нанес 17-летний третьекурсник, потребовавший у парня 200 гривен. Мать пострадавшего говорит, что деньги у ее сына, похоже, вымогали с начала учебного года.

До 8 октября юноша находился в реанимации, затем его перевели в хирургическое отделение.

"Ему нельзя ни возвращаться, ни двигаться, потому что есть разрыв селезенки, кровоизлияние. На селезенке образовалась киста, ушиб почек, пошли изменения в легких, есть жидкость в легких, ему тяжело дышать. Еще голова избита. Он весь был синий – голова , грудь, сотрясение головного мозга", – рассказывала мама Дениса.