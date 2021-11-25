Избили и вывезли на кладбище: на Волыни задержали парней, которые заживо закопали человека. Фото и видео

В Волынской области 24 ноября задержали двух мужчин, которые заживо закопали одного из местных жителей. Как выяснилось, их нанял должник пострадавшего.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Волыни. "Похороненному" удалось выбраться и обратиться за помощью. Сейчас он находится в реанимации (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как выяснили правоохранители, у пострадавшего возник конфликт с местным жителем, который был должен ему деньги. Тот нанял двух знакомых, чтобы решить проблему. В итоге мужчину три часа избивали, а затем отвезли на кладбище и заставили выкопать могилу, после чего забросали его грунтом. Также они отобрали у потерпевшего телефон и автомобиль.

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Мужчина выбрался и обратился в полицию. Были задержаны двое подозреваемых 23-х и 30-ти лет, во время обысков у них дома обнаружили вещественные доказательства преступления.

Обоим сообщили о подозрении по части 2 статьи 187 (разбой) и части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьник жестоко избил, пытался задушить, а затем закопал в снег 11-летнего мальчика. В итоге пострадавшего удалось спасти.