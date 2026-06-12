Избил и надел наручники: в Черкасской области сообщили о предъявлении подозрения полицейскому, "проявившему себя" в составе группы ТЦК
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции в Черкасской области сообщили о подозрении правоохранителю, применившему насилие в отношении мужчины в составе группы территориального центра комплектования (ТЦК). По данным следствия, агрессивные действия в отношении гражданина были неспровоцированными.
Теперь виновного грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом говорится на сайте ГБР.
Детали дела
По данным следствия, правоохранитель находился в составе группы оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во время общения с гражданином он применил физическую силу и наручники.
После фактического задержания мужчина не сопротивлялся и не представлял угрозы для окружающих, однако полицейский все равно нанес ему несколько ударов.
Правоохранителю сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, использованием спецсредств и действиями, унижающими человеческое достоинство (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
"Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.
Напомним, руководителя одного из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области и трех его подчиненных будут судить. Правоохранительные органы уже завершили досудебное расследование, инициированное после жалоб на избиения, унижения, пытки и вымогательство денег у мобилизованных.
Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за взятку. Он вымогал деньги у регионального предпринимателя за то, чтобы не мобилизовывать его работников.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!