Избил и надел наручники: в Черкасской области сообщили о предъявлении подозрения полицейскому, "проявившему себя" в составе группы ТЦК

Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции в Черкасской области сообщили о подозрении правоохранителю, применившему насилие в отношении мужчины в составе группы территориального центра комплектования (ТЦК). По данным следствия, агрессивные действия в отношении гражданина были неспровоцированными.

Видео дня

Теперь виновного грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом говорится на сайте ГБР.

Детали дела

По данным следствия, правоохранитель находился в составе группы оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во время общения с гражданином он применил физическую силу и наручники.

После фактического задержания мужчина не сопротивлялся и не представлял угрозы для окружающих, однако полицейский все равно нанес ему несколько ударов.

Правоохранителю сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, сопровождавшемся насилием, использованием спецсредств и действиями, унижающими человеческое достоинство (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Главные истории дня

"Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Напомним, руководителя одного из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области и трех его подчиненных будут судить. Правоохранительные органы уже завершили досудебное расследование, инициированное после жалоб на избиения, унижения, пытки и вымогательство денег у мобилизованных.

Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины задержала руководителя Житомирского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки за взятку. Он вымогал деньги у регионального предпринимателя за то, чтобы не мобилизовывать его работников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!