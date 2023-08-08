Из-за действий НАБУ и САП ЕСПЧ рассматривает решение о политических преследованиях в Украине – заявление экспертов

Европейский суд по правам человека рассматривает решение о нарушении ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (политические преследования) в Украине через действия САП и НАБУ в отношении юриста Георгия Логвинского.

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Это станет первым официально признанным случаем политических преследований со времен Януковича. С соответствующим заявлением вышли эксперты ЕСПЧ Харьковская правозащитная группа и ряд украинских и международных защитников в результате исследования "дела Логвинского", сообщает "Закон и Бизнес".

Поводом для открытого обращения стало заочное вручение следователями НАБУ подозрения и объявления в розыск вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2017–2018 годах, адвоката Г.Логвинского. Он, по мнению защитников, как адвокат защищал интересы компании, имуществом которой в 2008 году незаконно завладело государство. Несмотря на выигранный компанией суд, государство имущество не вернуло, средства не уплатило.

ЕСПЧ подтвердил нарушение со стороны государства и вынес соответствующее решение. НАБУ же считает, что обращение в суд и исполнение решения, включая решение ЕСПЧ, преступно.

Согласно заявлению правозащитников, несмотря на беспрецедентное решение ЕСПЧ, установившее грубое нарушение со стороны НАБУ по этому делу, антикоррупционное бюро продолжило расследование против Г.Логвинского, которое квалифицируется как политическое преследование.

"В настоящее время на финальной стадии в ЕСПЧ находятся заявления Георгия Логвинского и заявления подозреваемых в указанной к/о против Украины в связи с нарушением при осуществлении расследования норм конвенции, в частности, статья 6 (право на справедливый суд), статья 8 (право на уважение личной жизни) и статьи 18 (политически мотивированные преследования) (заявления №№32671/20, 25382/20, 41027/20). Они уже прошли стадию коммуникации и ожидают рассмотрения по существу", – отмечается в заявлениях.

По мнению юристов, признание со стороны ЕСПЧ незаконности действий НАБУ и САП в отношении Г.Логвинского станет впервые признанным со времен Януковича политическим преследованием в Украине.

"Требуем от руководства САП принять решение в защиту интересов государства и верховенства права и закрыть это позорное уголовное производство", – говорится в обращении общественных деятелей.

Юристы предупреждают о негативных последствиях как для ответственных лиц, которые будут продолжать дело вопреки решениям ЕСПЧ, так и страны в целом.

"Действия НАБУ очевидно нарушают принцип верховенства права, согласно которому требование выполнения решения национального суда не может быть ничем оговорено", – отмечается в обращении.

Открытое обращение подписали, в частности, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев; директор Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека и сопредседатель Международной Ассоциации "Мемориал" Евгений Захаров; вице-президент Всемирного еврейского конгресса, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, исполнительный сопрезидент Вааду

Украины Иосиф Зисельс; президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский;

Как сообщалось, 10 июля на сайте НАБУ появилась новость о вручении эксвицепрезиденту ПАСЕ Г.Логвинскому подозрения заочно в рамках уголовного производства 2017 года по исполнению решения ЕСПЧ по делу "Золотой Мандарин Ойл" против Украины. 2 августа 2023 Г.Логвинского объявили в розыск.

Также известно, что 6.07.2020 было принято решение Пленума ЕСПЧ о нарушении Украиной международных обязательств в результате непрофессиональных действий отдельных должностных лиц НАБУ, которые осуществляли тайную слежку и сбор доказательств в нарушение норм национального и международного права и оказывали давление на участников этого процесса.

В результате ЕСПЧ впервые в истории отказал в снятии дипломатического иммунитета с Г.Логвинского. С тех пор никаких шагов на исправление установленных ЕСПЧ нарушений со стороны НАБУ и привлечения виновных к ответственности не было осуществлено.