Из Украины выдворили уголовного авторитета, попавшего под санкции СНБО. Фото

Из Украины в Молдову выдворили 38-летнего уголовного авторитета. Он является фигурантом санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Также иностранцу запрещен въезд в Украину (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители совместно с сотрудниками Государственной миграционной службы принудительно вернули его на родину.

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По данным правоохранителей, мужчина контролировал деятельность этнических преступных группировок в Одесской и Николаевской областях. Они специализировались на имущественных преступлениях, в частности на вымогательстве.

"Чтобы лишить уголовного авторитета возможности влиять на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований Нацполиции Одесской области с сотрудниками Государственной миграционной службы принудительно вернули его в Молдову", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО и после принятия соответствующего закона были применены персональные санкции против 557 воров в законе, а также 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Позднее стали известны имена 44 фигурантов санкционного списка.