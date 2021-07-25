Из Нидерландов депортируют двух россиян, которые свидетельствовали в деле МН17

Из Нидерландов депортируют двух россиян, которые свидетельствовали по делу о катастрофе самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний". Миграционная служба страны отказала им в статусе беженцев.

Как сообщает издание De Volkskrant, речь идет о паре – девушке по имени Елена и ее молодом человеке Игоре. В день крушения самолета девушка случайно услышала телефонный разговор начальника Игоря, касающийся запуска ракеты "Бук".

Они бежали в Нидерланды и предоставили конфиденциальную информацию о катастрофе самолета только через два года после прибытия в страну. Миграционная служба считает, что россияне должны были рассказать о катастрофе сразу по прибытии.

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На этом основании им отказали в предоставлении убежища. Сейчас пара ожидает депортации в Россию.

Как сказано в материале, в день катастрофы, 17 июля 2014 года, Елена приехала в офис к Игорю, где случайно услышала телефонный разговор ее парня и начальника об одном из причастных к катастрофе MH17.

"Из контекста разговора можно сделать вывод, что начальник общается с членом семьи, который находится в Украине и занимает руководящую должность в штабе "ЛДНР". Они радуются, что им удалось сбить большой самолет", – пишет издание.

Выяснилось, что фирма Игоря работает якобы как прикрытие для российских солдат в Украине. Начальник хранил фальшивые украинские паспорта, которые наемники использовали для пересечения границы. Елена, как сказано в материале, сделала копии нескольких документов. Позже Игорь, у которого появились неприятности на работе, пригрозил начальству, что обнародует копии.

Тогда им якобы начали угрожать сотрудники ФСБ и пара попросила убежища в Нидерландах.

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