Из дома Медведчука начали вывозить вещи, на место прибыли полицейские и сотрудники ГБР. Фото и все подробности

В Киеве к дому народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, приехали несколько автомобилей и автобусов якобы для того, чтобы вывозить имущество. В частности, в автомобили грузили оружие и бронежилеты.

Об этом сообщило издание Слідство.інфо со ссылкой на собственные источники на своей странице в Facebook в понедельник, 21 февраля. Журналисты отметили, что об этом узнали в Государственном бюро расследований и направили к зданию несколько экипажей полиции.

По информации издания, у дома Медведчука находятся около 30 человек охраны и полиции. Правоохранители также перекрыли одну из близлежащих улиц и обыскивают автомобили с фонариками.

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Речь идет о доме в столице, где Медведчук должен находиться под домашним арестом, говорится в сообщении.

Напомним: 18 февраля жена Медведчука Оксана Марченко спешно покинула Украину и уехала в Беларусь. Она пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Отметим, что в мае 2021 года Медведчуку выдвинули обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушения законов и обычаев войны". А именно:

признание российской оккупации Крыма;

содействие и непосредственному участию в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытке стать правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытие сведений, содержащих государственную тайну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку домашний арест еще на 2 месяца, до 10-ти в целом. Заседание прошло 10 января.