Из больницы Николаева при загадочных обстоятельствах пропала 16-летняя девушка: фото и приметы

В субботу, 18 сентября, из медицинского учреждения на улице Рюмина в Николаеве пропала 16-летняя жительница города Мария Крупа. Девушка находилась в детской городской больнице на стационарном лечении.

Об этом сообщили сотрудники районного отделения Национальной полиции. До сих пор родные не знают, где именно находится девушка-подросток.

У Марии Крупы рост 150-155 см, худощавое строение, темно-русый волос средней длины. Она была одета в толстовку фиолетового цвета с капюшоном или светло-синюю болоневую куртку. Также на ней были черные джинсы.

Полицейские обращаются ко всем, кто может оказать любую помощь в обнаружении местонахождения девушки, сообщить информацию по номерам (0512) 53-13-31, (0512) 40-94-89 или 102. Также можно обратиться лично в райотдел, расположенный по адресу: ул.Белая, 44.

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