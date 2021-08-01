Иванчук и Гранц пытаются захватить полиграфический комбинат 'Украина' по заказу концерна ЕДАПС – СМИ

На глазах у всего государства и его руководителей, фактически происходит дерзкий рейдерский захват одного из промышленных объектов, имеющих стратегическое значение для безопасности Украины - Полиграфического комбината "Украина".

Сейчас проходит передача его под полный контроль дельцов по международному мошенничеству - преступного консорциума ЕДАПС, который сегодня с целью "отмывания" собственного имиджа сменил название на Industrial Innovation Group - рассуждает Дмитрий Крыжак в своей колонке, сообщает lenta.ua.

В Украине с этой структурой связан целый ряд громких коррупционных скандалов и откровенных уголовных преступлений, совершенных еще во времена преступной власти Януковича. Впрочем, наибольшую озабоченность вызывает то, что владелец и основатель ЕДАПС Юрий Сидоренко имеет прямые и неприкрытые связи с ФСБ РФ и другими государственными структурами страны-агрессора. Следовательно, контроль его ставленников над ГП "Полиграфический комбинат "Украина", фактически, будет равнозначным передачи его под "дистанционное управление" Москвы.

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Как ни странно, но все изложенные выше факты отнюдь не препятствуют осуществлению крайне сомнительных намерений ряда отечественных должностных лиц во главе с первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины Алексеем Переверзенцевым, которые, действуя по заказу реальных бенефициаров этой сделки - Андрея Иванчука и Артура Гранца, стремятся открыть путь к руководству предприятия именно тем людям, через которых четко и однозначно просматриваются интересы ЕДАПС и господина Сидоренко.

На самом деле, это уже вторая попытка со стороны Андрея Иванчука и Артура Гранца осуществить захват полного контроля над ГП "Полиграфический комбинат "Украина ". Первую они пытались совершить еще в 2017 году, но тогда "номер не прошел", поэтому дельцам пришлось несколько скорректировать планы, и подыскать себе "помощника" для их воплощения в жизнь среди государственных чиновников. Именно таким сообщником и стал экс-госсекретарь Кабмина, госсекретарь Министерства молодежи и спорта Украины Алексей Переверзенцев, при поддержке которого дельцы начали новую атаку на комбинат.

К большому сожалению, они практически уже достигли своей цели. Сейчас в конкурсе на должность директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина", проводимой вроде прозрачно и по требованиям действующего законодательства, нечестным путем создаются все условия для победы Татьяны Бондаренко, которая является кандидатурой ЕДАПС". Огромное удивление и целый ряд вопросов вызывают непонятные "маневры", которые проходят вокруг этого назначения и фактически сводят на нет все требования соответствующих нормативных актов.

Так, в Министерстве экономики Украины на 28 июля 2021 назначается совещание, главной темой которой должно стать вопрос "соблюдения требований законодательства о проведении конкурсного отбора руководителя ГП "Полиграфический комбинат "Украина". Но о какой законности вообще может идти речь, если в тот же день с претендентами на эту должность уже якобы проводится собеседование?

При этом приглашение на это мероприятие подписаны не кем-то из членов Комитета по назначению директора, который должен создать Кабинет министров Украины, а эдакой Еленой Тимченко, которая занимает должность "корпоративного секретаря комбината" с совершенно неопределенным статусом и полномочиями. Более того - "конкурсный отбор" проводится таинственно, в ночь с 28 на 29 июля, так, как проводит его не уполномоченный на это государственный орган, а какой-то воровской "сходняк". Конечно же, "побеждает" в этой пародии на конкурсе Татьяна Бондаренко.

Зато всем остальным кандидатам направляется довольно странное сообщение о том, что "предпочтение отдано другому кандидату" - абсолютно без всяких объяснений и обоснований этого произвольного и незаконного решения. Это дает основание считать, что в "конкурсе" участвовали исключительно "подставные" лица, которые не будут обжаловать его позорный результат. Именно таким образом и происходила "двойная игра", в процессе которой члены наблюдательного совета комбината во главе с тем же Переверзенцевым делали вид проведения конкурса соответствующим образом, а на самом деле на предприятие "заводился" нужный им (а также Андрею Иванчуку, Артуру Гранцу и их партнерам из ЕДАПС) человек.

К большому сожалению, обращение представителей трудового коллектива ГП "Полиграфический комбинат "Украина" к профильному Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по поводу безобразий и злоупотреблений, которые происходят в процессе назначения нового директора предприятия, имело своим следствием лишь формальную отписку от исполняющего обязанности государственного секретаря министерства Елены Бояркиной. В ее ответе очень подробно и детально изложена процедура такого назначения - но в реальности все происходит отнюдь не по правилам и закону!

Такое "реагирования" на ситуацию, которая угрожает интересам национальной безопасности Украины со стороны чиновников, которые должны вмешаться в нее положить конец злоупотреблениям, крайне странным, если не сказать больше - таким, что побуждает к мыслям о сознательном предательстве национальных интересов. Мошеннический и незаконный "конкурс" уже проведен по воле заказчиков с ЕДАПС и их "кукловодов" из страны-агрессора. Для того, чтобы госпожа Бондаренко села в директорское кресло осталось выполнить лишь определенные формальности, в частности, провести утверждение ее кандидатуры в качестве "законной победительницы" на конкурсе в Кабинете министров.

Неужели в руководстве государства не найдется того, кто был бы способен положить конец беззаконию, и вражеской агрессии, открыто происходят в самом сердце Украины? Неужели непоправимое и необратимое таки произойдет?