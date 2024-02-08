Итальянскую компанию разоблачили в поставках оружия России: как обходит санкции

Итальянская компания Beretta продолжает экспортировать стрелковое оружие в Россию через свою дочернюю структуру и компании, принадлежащие "вооруженному барону" Михаилу Хубутии. Даже после введения Европейским Союзом запрета на поставку нарезного огнестрельного оружия в 2014 году, это не приостановило поток винтовок, пистолетов и патронов из Германии, Финляндии, Италии в Россию.

Кроме того, некоторые европейские компоненты используются в новом карабине концерна "Калашников". Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и IrpiMedia.

Так, в ноябре 2023 года издание Correctiv обнаружило, что Россия импортировала более семи тысяч единиц оружия и более 8 миллионов патронов, изготовленных в странах ЕС и США, с момента начала полномасштабной войны.

Как говорится в расследовании, из этого количества более полумиллиона патронов и более полутора тысяч карабинов и пистолетов ввезли компании Хубутии. В основном это охотничьи ружья, но среди них есть и сотни полуавтоматических винтовок и пистолетов, используемых армией и полицией.

Одной из крупнейших компаний в оружейном бизнесе Хубутии есть ООО "Русский Орел". Эта компания является значимым импортером стрелкового оружия, которое за 2022 год заработало 908 млн рублей. "Русский Орел" имеет две лицензии на продажу патронов и торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия.

В 2010 году итальянская компания Beretta Industrie SPA приобрела 51% акций "Русского Орла". Через несколько лет после оккупации Крыма по серии соглашений Beretta Holding SA Inc. стала владельцем 57,95% российской компании.

Согласно данным Росаккредитации, за последние два года в Россию продолжали поступать товары других оружейных марок, которыми владеет холдинг Beretta: карабины Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sako, Stoeger и Tikka, патроны Norma, RWS и Sako. В большинстве случаев импортерами этого оружия выступали либо принадлежащее Beretta ООО "Русский Орел", либо компании, связанные с "Русским Орлом", принадлежащие Хубутии.

По данным The Insider, почти половина поступившего в Россию европейского оружия, нарушая санкции, произведена компаниями, принадлежащими Beretta. Всего после начала полномасштабной войны в Россию было поставлено более 835 тысяч патронов и 5,9 тысяч единиц стрелкового оружия, изготовленного этим холдингом.

Хотя прямые поставки из Beretta и Benelli были приостановлены в феврале 2022 года, таможенные данные, собранные ImportGenius, указывают на то, что у компаний Хубутии есть по меньшей мере два внешнеторговых партнера. Производитель, принадлежащий Beretta, продает оружие через турецкого посредника, в то время как российский импортер, принадлежащий Beretta, получает его напрямую.

Кроме того, итальянско-российское сотрудничество не ограничивается продажей оружия. Запчасти от европейских производителей можно найти в российских охотничьих карабинах. Например, в 2016 году концерн "Калашников" представил новое полуавтоматическое ружье МР-156, которое стало первым российским ружьем с инерционной автоматикой.

Так, через десять лет после введения запрета на поставку нарезного огнестрельного оружия, России все же удалось обойти эти санкции благодаря уловкам.

Ранее сообщалось, что Европейский союз только в ноябре импортировал российскую металлопродукцию на 93,21 млн евро. По сравнению с ноябрем 2022 года ЕС уменьшил импорт такой продукции на 38,7%. Расходы на импорт российской продукции составили €93,21 млн, что на 23,5% меньше по сравнению с октябрем, и на 43,5% по сравнению с ноябрем 2022-го.

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