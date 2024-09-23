IT-предприниматель Богдан Прилепа заявил о давлении со стороны правоохранителей

Инвестор криптовалютных бирж Qmall и Coinsbit Богдан Прилепа заявил, что на него оказывается силовое и медийное давление с целью вымогания денег.

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Об этом предприниматель сообщил в своем письме на аккаунте в Instagram, проиллюстрировав пост фотографиями скриншотов соответствующих публикаций.

"С любопытством наблюдал за неуклюжей попыткой атаки на меня и мой бизнес. Не реагировал, потому что ждал, когда они скажут все. И вот дождался — никаких обоснованных обвинений, фактажа, экспертиз, даже условно сознательных логических аргументов — нет. Зато есть угрозы, шантаж и вымогательство денег. Что я и фиксирую здесь публично как цель этой атаки", — заявил Прилепа.

В подтверждение своих слов бизнесмен опубликовал скриншот из одного из телеграмм-каналов, в котором содержится угроза насильственного перемещения предпринимателя.

Также Богдан Прилепа разместил скриншот из публикации очередного издания, где указывается, что бизнесмену грозит пожизненное заключение.

"Суть ситуации проста: некоторые "зарядили" силовиков (никогда такого не было, и вот снова), которые по на коленке нарисованным и откровенно смехотворным основаниям начали кошмарить семьи наших сотрудников, до которых смогли дотянуться. А параллельно сливные сайты и каналы начали кампанию с отборным бредом, угрозами (международный розыск, похищение) и требованием "задонатить" денег", - отметил криптоинвестор, добавив скрин публикации по интернет-ресурсу, в которой от него требуют пожертвовать на "счета, которые ему хорошо известны".

Кроме того, Прилепа обнародовал скриншот еще одной публикации, в которой содержится угроза доставки предпринимателя в Украину "неофициальными каналами коммуникации" и приводится пример судьи Чауса, который, как известно, был похищен в Молдове и доставлен в Украину.

"Очевидно, кто-то решил, что клиент сладок и поведет себя. Неуважаемые налетчики (в погонах и без). С террористами переговоров не веду, доночу только на ВСУ, строго соблюдаю законы, как украинских, так и международного права. Запугать нас нельзя, мы победим, и станем только сильнее.

Напомним, согласно сообщениям в СМИ, не подтвержденным официально, против компании предпринимателя и его сотрудников якобы было открыто уголовное дело и проведены обыски. Какой орган осуществлял соответствующие следственные действия, в публикациях не указывается. Какие-либо официальные подтверждения и информация в верифицированных источниках по уголовному делу отсутствуют.