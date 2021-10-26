Запомните этот исторический день!

26 октября 2021 года - первое боевое применение ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе!

Как сообщают источники Цензор.нет, сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады.

Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя "Байрактар", и управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена.

Видео дня

Это первое боевое применение "Байрактара" в войне.

Российская ПВО и средства РЭБ были развёрнуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить "Байрактар".

После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла.

Приказ на применение "Байрактара" в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный.

Слава Украине!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.