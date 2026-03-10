Исчез еще в феврале: в горах Закарпатья обнаружили тело опытного путешественника. Фото
На Закарпатье обнаружили тело опытного путешественника Алексея Ходакова, об исчезновении которого стало известно в феврале. Погибшего нашел турист неподалеку г. Матияска, Тячевского района.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Сейчас проводится экспертиза, чтобы установить обстоятельства его гибели.
Что известно
По словам Глаголы, правоохранители подтвердили, что 8 марта около 11:50 получили обращение от туриста, который нашел в лесном массиве в урочище Турбат, недалеко от горы Матыяска, тело неизвестного мужчины без признаков жизни.
"Установлено, что тело принадлежит пропавшему доценту Одесского национального технологического университета Алексею Ходакову, который приехал на Закарпатье с туристической целью", – указано в сообщении.
Тело погибшего уже спустили с гор и передали на экспертизу, которая должна установить причину смерти. Родственников погибшего проинформировали.
Обстоятельства исчезновения
По имеющейся информации, Алексей Ходаков прибыл в Закарпатье поездом 13 февраля 2026 года, а 14 февраля отправился в горный поход. Последний раз он выходил на связь вечером 17 февраля, после чего исчез.
Отмечается, что мужчина имел многолетний опыт горных путешествий и был хорошо экипирован.
"Также есть информация, несмотря на предположение в сети о встрече с ТЦК, что мужчина имел оформленную отсрочку от мобилизации и не находился в розыске", – сообщил Глагола.
Напомним, ранее румынские спасатели нашли в горах двух украинцев, которые незаконно покинули Украину. Мужчины пересекли границу с Румынией через горы Марамуреш, однако застряли в недоступной местности.
Как сообщал OBOZ.UA, житель Полтавщины пытался незаконно пересечь украинскую границу и едва не погиб в горах. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчину нашли и передали медикам.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!