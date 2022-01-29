Интерпол признал политические мотивы РФ в преследовании украинского режиссера Лавренчука

Интерпол признал политические мотивы Российской Федерации в преследовании украинского режиссера Евгения Лавренчука. Кинематографист больше месяца находится в итальянском СИЗО по запросу России, несмотря на то, что по решению суда его удалили из базы розыска.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в своем Telegram-канале. По ее словам, факт содержания Лавренчука под стражей вызывает обеспокоенность.

Денисова возмущена тем, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура Неаполя "не приняли мер освобождения Евгения Лавренчука из тюрьмы и не позволили ему беспрепятственно уехать в Украину".

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Также она обвинила Интерпол в злоупотреблении инструментами и возможностями в преследовании украинца, объяснив это тем, что в статье 3 Устава Интерпола строго запрещено совершать любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Кроме того, известно, что 27 января суд Неаполя отклонил ходатайство правозащитников Лавренчука, которые просили для него отмену домашнего ареста и разрешение выехать в Украину.

"Неапольский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно, на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда", – добавила Денисова.

В связи с этим, инстанция предоставила прокуратуре Неаполя 30 дней для изучения материалов, поступивших из РФ. После истечения этого срока сторона обвинения должна высказать свое мнение о том, "существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. Затем суд будет выдвигать новое решение.

Также она обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для пресечения грубых нарушений прав.

Коротко о знаменитости:

Евгений Лавренчук – театральный режиссер родом из Львова, но некоторое время работал в России, где основал "Польский театр в Москве" вместе со школой актерского мастерства и режиссуры. После начала оккупации Крыма и войны на Донбассе режиссер покинул РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 декабря 2021 года Евгения Лавренчука держат в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции. Власти РФ обвиняют режиссера в неких финансовых нарушениях.