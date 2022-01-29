Интерпол признал политические мотивы РФ в преследовании украинского режиссера Лавренчука

Ульяна Виноградова
Расследования
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Интерпол признал политические мотивы РФ в преследовании украинского режиссера Лавренчука

Интерпол признал политические мотивы Российской Федерации в преследовании украинского режиссера Евгения Лавренчука. Кинематографист больше месяца находится в итальянском СИЗО по запросу России, несмотря на то, что по решению суда его удалили из базы розыска.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в своем Telegram-канале. По ее словам, факт содержания Лавренчука под стражей вызывает обеспокоенность.

Евгений Лавренчук до сих пор в СИЗО.

Денисова возмущена тем, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура Неаполя "не приняли мер освобождения Евгения Лавренчука из тюрьмы и не позволили ему беспрепятственно уехать в Украину".

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Также она обвинила Интерпол в злоупотреблении инструментами и возможностями в преследовании украинца, объяснив это тем, что в статье 3 Устава Интерпола строго запрещено совершать любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Евгения Лавренчука не выпускают в Украину.

Кроме того, известно, что 27 января суд Неаполя отклонил ходатайство правозащитников Лавренчука, которые просили для него отмену домашнего ареста и разрешение выехать в Украину.

"Неапольский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, приславшей материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно, на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда", – добавила Денисова.

В связи с этим, инстанция предоставила прокуратуре Неаполя 30 дней для изучения материалов, поступивших из РФ. После истечения этого срока сторона обвинения должна высказать свое мнение о том, "существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. Затем суд будет выдвигать новое решение.

Также она обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для пресечения грубых нарушений прав.

Евгений Лавренчук родом из Львова. На фото режиссер вместе с главой ЛОГА Андреем Садовым.

Коротко о знаменитости:

Евгений Лавренчук – театральный режиссер родом из Львова, но некоторое время работал в России, где основал "Польский театр в Москве" вместе со школой актерского мастерства и режиссуры. После начала оккупации Крыма и войны на Донбассе режиссер покинул РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 декабря 2021 года Евгения Лавренчука держат в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции. Власти РФ обвиняют режиссера в неких финансовых нарушениях.

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