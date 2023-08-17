'Интерпайп' Пинчука продолжает работать в России, несмотря на войну – СМИ

Интерпайп Виктора Пинчука из-за своей дочерней компании ООО "Интерпайм-М" продолжает работать в России и после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Компания удерживает офис, генерирует прибыль и платит налоги в бюджет страны-агрессора.

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Об этом говорится в расследовании издания РБК-Украина "Миллионы налогов в российский бюджет. Что известно о работе "Интерпайп-М" в России".

"Открываем "Отчет о финансовых результатах за 2022 год" (ООО "Интерпайм-М" – Ред.), содержащийся на странице 4. И видим, что в 2022 году уже после вторжения России в Украину выручка компании "Интерпайп-М" от продажи товаров на территории РФ составили 131,66 миллиона рублей. За 2022 год "Интерпайп" получил в России почти 72 миллиона рублей чистой прибыли. И главное. По результатам 2022 года "Интерпайп" уплатил в бюджет российской федерации почти 36 миллионов рублей налога на прибыль (С. 4 финансовой отчетности)", – отмечается в материале РБК-Украины.

Зобр отчетность

В расследовании утверждается, что дочерняя компания Виктора Пинчука и в 2023 году продолжает представлять в России финансовую отчетность и производит расчеты с российским бюджетом.

Также примечательно, что отчет за 2022 год был подан уже в 2023 году. И налоги в бюджет РФ "Интерпайп" перечислил уже в 2023 году. В июне "Интерпайп-М" уплатил в бюджет России 2 483 438 руб налога на прибыль за май и еще 24 662 руб – налога на добавленную стоимость. НДС уплачивается только в случае продажи товаров или услуг. За период с апреля по июнь 2022 года "Интерпайп-М" заплатил 858 439 руб НДС в российский бюджет", – говорится в расследовании.

Как отмечается в материале, анализ хозяйственной деятельности компании "Интерпайп-М" в России указывает на то, что свою коммерческую деятельность в России она не прекратила. В расследовании утверждается, что компания продолжает платить аренду офиса, услуги телефонной связи, документооборота, безопасности, обслуживания программных продуктов (включая систему "Система Главбух"), начисляет заработную плату и премии своим сотрудникам.

"В апреле этого года (более чем через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину) "Интерпайп-М" оплатил услуги за исследование уровня цен для целей трансфертного ценообразования. Трансфертное ценообразование – это сбыт товаров или услуг связанными лицами по внутрифирменным (как правило, более низкими) ценами. Трансфертное ценообразование имеет место, когда происходит сбыт товаров и услуг между связанными компаниями. Зачем российской компании "Интерпайпа" изучать трансфертное ценообразование, если сам "Интерпайп" "ни в каком формате не работает на рынке РФ"?", – говорится в материале.

Также в расследовании отмечают, что через российский суд две дочерние структуры Интерпайпа хотят завести в РФ по ОАЭ сумму, эквивалентную почти 50 миллионам долларов США.

Напомним, в июле "Интерпайп" опубликовал заявление, в котором опроверг распространенную в некоторых СМИ информацию о своем сотрудничестве с Россией. "ИНТЕРПАЙП ни при каких условиях и ни в одном формате не работает на рынке РФ", – заявляли в пресс-службе компании.

ООО "Интерпайп-М" входит в состав группы компаний "Интерпайп" через кипрскую компанию Interpipe Limited, которая в свою очередь принадлежит другой кипрской компании – Interpipe Holdings PLC. Из-за ряда оффшоров на Самоа и Британских Виргинских Островах Interpipe Holdings PLC принадлежит Виктору Пинчуку.