Интернет-мошенники чуть ли не каждый день изобретают все более изощренные схемы наживы. Однако все равно они пользуются хорошо проверенными методами, чтобы украсть ваши деньги.

Фишинг, или сайты – двойники

В ловушку фишинга люди чаще всего попадают из-за банальной невнимательности и низкой интернет-грамотности. Распространенная ситуация: вы размещаете объявления на ресурсе купли-продажи. Почти мгновенно находится покупатель и сообщает радостную новость! Деньги вам уже передали, а забрать их можно по ссылке на все тот же знакомый ресурс по купле-продаже. Вы открываете ссылку, и все как будто выглядит правдиво – те же цвета сайта, название, тексты и описания. Однако если присмотреться, вы увидите в ссылке лишние буквы. Именно они и указывают, что это фишинговый сайт. А создан он с одной целью – украсть ваши деньги с карты. Именно на этом сайте, который является двойником, вам говорят, что нужно ввести данные банковской карты и даже оставшуюся на счете сумму. Как только вы закончите операцию, с вашей карты будет списано все, что там осталось.

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Поэтому ставьте шифрование на банковские карты. На мобильное приложение вам поступит запрос, что сейчас будут списаны деньги в пользу другого лица и подтверждаете ли вы свои действия. Здесь вы имеете шанс спасти свои деньги и быть внимательнее в дальнейшем!

В целом фишинг-мошенничество по всему миру активизируется в разгар рождественских и новогодних праздников. Людей уловками заставляют переходить по фальшивым ссылкам и открывать сайты-клоны, которые от официальных почти ничем не отличаются. На имитированных ресурсах они оставляют данные своих банковских карт и персональные пароли от аккаунтов. На жертвах фишинга мошенники ежегодно зарабатывают сотни миллионов долларов.

Фальшивые интернет-магазины

Самое важное, что следует сделать во время онлайн-шопинга – выбрать надежный магазин. Потому что полиция все чаще разоблачает фиктивные сайты, продающие вымышленный товар. Мошенническая схема заключается в том, что вы оплачиваете товар онлайн, а затем сайт исчезает. И никаких путей вернуть собственные средства нет, потому что не на кого жаловаться – все контакты не дают обратной связи.

Запомните, что перед покупкой в интернет-магазине, не лишним будет поискать отзывы о продавцах. Проверьте юридический адрес, банковские реквизиты, номер стационарного телефона.

Если точно хотите избежать проблем, следует оплачивать товар только после доставки. Так вы можете убедиться в целостности товара и отдадите деньги курьеру после осмотра.

Ошибочный перевод

Ошибочный перевод едва ли не самый простой метод для мошенников. Вам могут отправить сообщение, которое выглядит, как отправленное настоящим банком. Сообщат о зачислении на вашу карту определенной суммы средств. А потом уже с другого номера поступает сообщение с просьбой вернуть деньги, потому что перевод якобы совершили ошибочно. Как результат – вы ничего не возвращаете, а только отправляете свои кровные.

Вам даже могут звонить якобы из банка, чтобы помочь в обратном переводе. Но запомните, чтобы не встретить банковских мошенников, старайтесь все операции делать непосредственно в отделении.

Как не потерять деньги?

Поэтому, чтобы не попасть в ловушку интернет-мошенников, при онлайн операциях в интернете следуйте следующим рекомендациям:

Никому не сообщайте срок действия банковской карты и CVV-код, имеющихся на обороте карты;

Не присылайте фотографии паспорта и банковских карт;

Никому не сообщайте секретные коды, поступающие из банка;

Проверяйте ссылки, которые вам поступают, на соответствие официальным названиям;

Не производите предоплату непроверенным интернет-магазинам;

Не указывайте персональные данные на сайтах.

Что делать, если попали на крючок интернет-мошенников?

Во-первых, обратитесь в полицию со всеми доказательствами мошеннических действий. Сохраняйте фотодоказательства чатов с аферистами, скрины всех переводов средств, а также ссылки на сайты.

Во-вторых, сообщите в банк, через который действовал мошенник или вы совершали платежные операции. Сообщите работникам банка, что конкретная карта принадлежит аферисту. Тогда банк заблокирует его.

Далее, вы сможете обратиться в суд, чтобы вам возместили материальный ущерб, когда мошенников разоблачат.

И напоследок, опубликуйте информацию с номерами телефонов и карт на публичных страницах, чтобы помочь обезопасить себя другим людям.