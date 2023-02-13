Имел четыре приговора, один из них – за убийство: появились подробности о наемнике из Крыма, которого казнила ЧВК ''Вагнер''

Наемник частной военной компании "Вагнер" родом из Крыма Дмитрий Якущенко, видео казни которого ранее распространили пророссийские паблики, имел четыре судимости в Украине, начиная с 2000 года. Он отбывал сроки за кражи, посягательство на жизнь чиновника и, наконец, самое серьезное преступление – убийство с особой жестокостью.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Можем объяснить". Отмечается, что Якущенко родился в крымском поселке Ленино, окончил 9 классов, долгое время не работал, не был женат.

Впервые был осужден в марте 2000 года за ненадлежащее исполнение медицинских обязанностей, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей. Дали два года колонии. Несколько раз Якущенко освобождался по УДО.

Последний срок в Украине Якущенко получил в январе 2013 года за хищение двух отопительных батарей из частного дома. Мужчина признал себя виновным и вернул батареи, но как неоднократно осужденному ему дали реальный срок – три года. Якущенко вышел досрочно в 2015 году и менее чем через три года совершил убийство с особой жестокостью, вместе с товарищами напав на местного жителя, чтобы похитить его имущество. За это преступление крымчанин был приговорен к 19 годам колонии строгого режима и этапирован в Энгельс.

Напомним: один из пророссийских Telegarm-каналов распространил ролик с отметкой "шок-контент". На нем наемники ЧВК "Вагнер" кувалдой по голове якобы убили уроженца Крыма, не захотевшего воевать за РФ. Он сбежал с фронта, но боевики быстро его поймали, затащили в подвал и сняли казнь на камеру.

На кадрах мужчина сидит у бетонной стены, к его голове скотчем примотанные коробки, которыми он словно "удерживает" стену. За его спиной стоит еще один человек в военной форме и с кувалдой в руках. После того, как мужчина рассказал о задержании вагнеровцами, боевик кувалдой по голове повалил экс-наемника на землю и нанес еще несколько ударов.

Как известно, убийство кувалдой вагнеровцы позиционируют как свою визитную карточку со времен войны в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– два бывших бойца российского ЧВК "Вагнер", попавших в плен ВСУ, рассказали о своем ужасном опыте на поле боя на востоке Украины. Их подразделения несли невероятные потери на поле боя, но всякий, кто колебался в исполнении приказов, был немедленно расстрелян их собственными командирами;

– российский ЧВК "Вагнер", отправивший и потерявший на войне против Украины множество своих наемников, начал заниматься "оптовыми" перевозками ликвидированных боевиков. Цинковые гробы грузами по 6 тонн доставляют под Москву, где любознательные местные жители уже нашли тайное захоронение "вагнеровцев".

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