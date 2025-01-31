Идентифицированы участники схемы: полиция перекрыла канал незаконной перевозки граждан Латинской Америки и Средней Азии в Украину

Украинские правоохранители перекрыли канал незаконной перевозки мигрантов из Латинской Америки и Средней Азии в Украину. В дальнейшем иностранцы пытались попасть в Европейский Союз.

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Об этом 31 января сообщили в Национальной полиции Украины. По данным следствия, фигуранты помогали незаконным мигрантам попасть в Украину за три тысячи долларов.

Через территорию украинского государства иностранцы пытались попасть в страны ЕС.

Под каждого клиента готовили пакет поддельных документов.

Основанием получения визы для въезда в Украину были фиктивные приглашения по трудоустройству на подставных предприятиях.

Оперативники миграционной полиции установили, что таким образом фигуранты способствовали незаконному въезду в страну как минимум 20 человек и заработали на этом более 2,5 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии была принята резолюция по усилению борьбы с нелегальной миграцией. Документ призывает к полному отказу искателям убежища уже на границе, введению постоянного пограничного контроля и задержанию иностранцев, которых власти обязали покинуть страну.

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