"Хрустальная ночь" в Германии: 83 года назад нацисты убили 90 евреев и еще 30 тысяч отправили в концлагеря

Ровно 83 года назад в Германии произошли трагические события, вошедшие в историю как "Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин". 9-10 ноября 1938 года по всей территории Германии и Австрии прошел устроенный нацистами погром, вследствие которого были убиты около 90 евреев, еще около 30 тысяч – арестованы и отправлены в концлагеря.

Официально "Хрустальная ночь" была реакцией на убийство немецкого дипломата Эрнста фон Рата в Париже молодым еврейским беженцем по имени Гершл Гриншпан. 9 ноября дипломат умер от полученных ранений.

Той же ночью лидеры нацистской партии на собрании в Мюнхене приняли решение нанести удар по евреям. Своим людям по всей стране они раздали указание вести себя как непричастные к погромам, но все же участвовать в них.

Видео дня

Спустя несколько часов начались погромы: нацисты разбили и разграбили магазины евреев (отсюда название "Ночь разбитых витрин"); сожгли около сотни синагог и домов, нападая и убивая людей.

После "Хрустальной ночи" жесткие гонения на евреев в Германии продолжились. Нацисты ускорили так называемую "аризацию" (конфискация собственности евреев), открыли "Бюро еврейской эмиграции" для "поощрения" выезда евреев из страны, а также наложили на еврейскую общину штраф за убийство фон Рата в размере 1 миллиарда рейхсмарок.

"Хрустальная ночь" была осуждена мировой общественностью. Ряд стран выразили выразили протест, а, в частности, в СССР от имени "советской интеллигенции" была принято резолюция с осуждением антисемитизма в Германии. Кроме того, многие государства открыли границы для беженцев.

Читайте также в OBOZREVATEL: