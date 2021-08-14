Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на наличие опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения.

МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов – будет свободно пропущен на площадь перед Офисом президента.

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