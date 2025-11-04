Хотели разобрать дрон: всплыли подробности гибели двух мужчин на Черниговщине. Видео

В Черниговской области двое мужчины погибли в результате мощного взрыва. Как выяснилось, причиной трагедии стало желание жертв разобрать российский беспилотник.

Видео дня

Еще один мужчина получил осколочные ранения. Об этом говорится в сюжете "Суспільне Чернігів".

Подробности трагедии

По словам старосты Малозагоровского старостинского округа Николая Пшеничного, причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом. Речь идет, в частности, о детонации российского беспилотника.

Мужчина рассказал, что инцидент произошел 3 ноября. Жертвами взрыва стали двое работников агропредприятия "Дружба Нова" 2004 и 1993 годов рождения. Оба мужчины погибли на месте происшествия, еще один – 1973 года – получил осколочные ранения.

Как известно, взрыв произошел ориентировочно в 11 часов в поле села Малая Загоровка Борзнянской громады. По предварительным данным, трое работников предприятия собирали на поле кукурузу и подъехали к неразорванному БПЛА на тракторе. Сотрудники агропредприятия остановились в нескольких метрах от БПЛА, и когда они подошли к снаряду, прогремел взрыв.

В результате взрыва также повреждена техника агропредприятия, а именно три трактора. Журналисты пытались получить информацию от руководства предприятия, но пока никаких комментариев по этому поводу не было.

Напомним, в ночь на 4 ноября военные российской оккупационной армии атаковали Днепропетровскую область. В результате удара погибла женщина, еще 8 человек пострадали, среди них – двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября российские военные в очередной раз ударили по Днепропетровской области. Из-за обстрелов один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок. Кроме того, в течение дня оккупанты атаковали Павлоград, Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!