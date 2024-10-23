Хотели переплыть Днестр: в Винницкой области задержали группу мужчин, которые планировали нелегально пересечь границу. Фото

Пограничники разоблачили очередную схему нелегального пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. В Винницкой области задержана группа мужчин, планировавших "групповую экскурсию" в Молдову.

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За "путешествие" организаторы схемы брали с каждого "клиента" от 8 до 14 тысяч долларов. Подробности раскрыли в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Реализуя оперативную информацию, на окраине Могилева-Подольского пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы мужчинами. "Групповую экскурсию" в Молдову, которая состояла из восьми человек, задержали во время следования транспортным средством к государственной границе", – рассказали в ГПСУ.

Задержаны были мужчины из разных регионов Украины. Они прибыли в Винницу в заранее определенные дату и время. В этом облцентре потенциальных уклонистов ожидал перевозчик на собственном авто – 46-летний житель Винницкой области.

"Установлено, что он является участником преступной группы, предоставлявшей услуги по незаконному пересечению государственной границы. Стоимость такого путешествия составляла от 8 до 14 тысяч долларов США", – добавили пограничники.

Интересно, что, установив столь высокий "тариф", организаторы схемы совершенно не беспокоились о том, все ли их "клиенты" выживут после оплаты "услуги".

"Задержанные планировали переплыть Днестр, но не имели никаких средств или спецодежды для переправы, что свидетельствовало о рискованности и опасности их замысла", – раскрыли детали в ГПСУ.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что, несмотря на то, что во время войны в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу, в последнее время количество таких попыток постепенно уменьшается.

В ГПСУ тенденцию объясняют тем, что пограничники уже разоблачили более 630 организованных групп, которые помогали людям незаконно пересекать границу за деньги. Поэтому тех, кто готов рискнуть и пойти по этому пути, становится все меньше.