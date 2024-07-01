Хотела разобрать автомат: в Одессе девушка случайно застрелила 23-летнего военнослужащего

В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила 23-летнего военнослужащего при попытке разобрать автомат. Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в одной из квартир в Приморском районе города.

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Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области. Правоохранителям об инциденте сообщил товарищ погибшего около двух часов ночи.

Правоохранители установили, что заявитель пригласил к себе в гости своего товарища и двух знакомых девушек в возрасте 17-ти и 20-ти лет. Во время застолья младшая из девушек решила попытаться разобрать автомат, принадлежавший владельцу квартиры.

Она взяла оружие в руки, и случайно раздался выстрел. Пуля попала в 23-летнего военнослужащего, погибшего на месте от полученных ранений.

Следователи изъяли с места происшествия автомат Калашникова, несколько магазинов с патронами, гильзы, два пистолета и другие вещественные доказательства для экспертного исследования.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за убийство по неосторожности. Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели военнослужащего и основания хранения автоматического оружия в квартире товарища погибшего.

Тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти. Расследование продолжается.

Напомним, поздно вечером 22 октября в Черноморске в Одесской области произошло нападение на местного жителя, который проходит службу в Вооруженных Силах Украины, Юрия Куприча. Пятеро неизвестных набросились на него прямо в центре города за 15 минут до комендантского часа, положив на землю одним ударом в голову – двое из них уже задержаны полицией.

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