Трое детей остались без папы: подробности трагической гибели украинца в Литве

В Литве от удара током погиб 28-летний украинец Николай Боровец. Мужчина жил в Ривненской области, но ему пришлось отправиться на заработки, чтобы оплатить долг за дом, который они с женой недавно приобрели. Без отца остались трое маленьких детей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Литве Николай работал на стройке. Трагедия с ним произошла 5 февраля, на рабочем месте с ним был еще один товарищ. Сами литовцы отдыхали, поскольку по субботам обычно не трудятся.

"Его друг остался наверху, а Коля спустился в подвал к щитку. Его долго не было и друг пошел посмотреть, что случилось. Коля уже был мертв. Видимо, его ударило током и он сразу погиб", – говорит Михаил.

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Хозяин компании, где работал Николай, помог родственникам с перевозкой тела, а также передал им зарплату мужчины. Сейчас семья готовится к похоронам.

Последние два года семья Николая жила в селе Мирное Костопольского района Ривненской области. Там они с 25-летней супругой Анастасией купили дом, за который частями возвращали деньги. Чтобы быстрее погасить долг, муж уехал на заработки в Литву. Оставалось выплатить еще половину.

"В Литву он поехал уже третий раз. А вообще он на заработках с 16 лет, в разных странах был, он хороший строитель", – уточняет Михаил.

Местные жители рассказывают, что в их районе большинство мужчин уехали на заработки – кто в других регионах Украины, а кто в Европе. Сам Николай родом с Ривненщины, но из другого села – Быстричи, Березновского района. Там живут его родители, сестра и трое братьев.

"Его отец и один из братьев тоже на заработках за границей. Двое младших братьев еще маленькие – один в школе, другой только в прошлом году окончил школу. Мама – инвалид, она дома, управляется по хозяйству. Такая средняя небогатая семья, но люди хорошие", – говорят о них соседи.

Супруга Настя также из многодетной семьи. Она родилась и выросла в селе Великое Поле, тоже Березновского района.

У Николая осталось трое маленьких детей: один сын и двое дочерей. Старшему Артему 5 лет, Маргарите 3 года, а Меланье примерно полтора годика. Мужчина очень любил своих малышей и гордился ими.

"В семье большое горе. Настя осталась одна с маленькими детьми, да еще и долг за дом. В селе они еще не были прописаны, поэтому официально помочь им не могут. Люди будут сами собирать помощь жене, чтобы она могла хоть как-то оплатить долги и поставить детей на ноги", – добавляет местный житель.

По словам Анастасии, похороны мужа пройдут в четверг, 10 февраля, в Мирном. Семье можно помочь, перечислив деньги на карту супруги: 5168 7574 1556 7140.