Хотел сделать селфи на железнодорожном вагоне: в Винницкой области 14-летний парень получил 70% ожогов тела

В Калиновке Винницкой области при попытке совершить селфи на железнодорожном вагоне пострадал 14-летний парень. Подростка ударило током.

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Сейчас парня госпитализировали с ожогами более 70% тела. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Винницкой области.

Вечером 16 июня группа подростков на железнодорожном вокзале в Калиновке решила сделать фото на железнодорожном вагоне.

"По предварительной информации следствия, трагедия произошла около 21:00. Пострадавший вместе с товарищами вылез на грузовой поезд сделать фото. Во время пребывания парней на крыше одного из них ударило током. Ребенок находится в больнице. Работники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия", – отмечено в сообщении.

Правоохранители в очередной раз призвали украинцев заботиться о безопасности на железной дороге. Чтобы не произошло непоправимого, отметили в полиции Винницкой области, запрещается:

– ходить по железнодорожным путям;

– вылезать на вагоны;

– на станциях и перегонах пролезать под вагонами и перелезать через автосцепы;

– пролезать под закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде;

– класть на рельсы железнодорожного пути любые предметы.

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области женщина родила двойню и бросила умирать в хозяйственной постройке. Тела младенцев изувечили собаки.

Полицию вызвал односельчанин женщины, нашедший тело ребенка у себя во дворе. Когда милиционеры разыскали мать детей, она заявила, что забеременела, когда была на заработках за границей, и скрывала беременность от родных и мужа.