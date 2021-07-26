Между прочим, есть из Европы и хорошие новости, достойные распространения: с "интербригадами" у Кремля на Донбассе таки не складывается! Зато все более очевидно, что объединять "все прогрессивное человечество" на борьбу с "украинским фашизмом" Россия собиралась по образцу Испании в 1936-м, экспортную версию "гражданской войны в Украине" явно скопипастили оттуда (а если вместо Хемингуэев теперь "на стороне республиканцев" работают Грэмы Филлипсы, то извините, у товарища Путина "нет для вас других писателей" (с)!))

Далее текст на языке оригинала.

Якби події поточились інакше, всі ці "інтербратушки", навербовані в Донбас і собі "пострєлять бєндеровцев", могли б скласти ідеальне прикриття для присутности там російських військ: мовляв, якщо вже чехи-серби-поляки-білоруси примчали надавати Донбасові братню антифашистську поміч, то же як могли лишитись осторонь росіяни, це ж природно, що їх там найбільше! (погугліть, хто не в темі, "группа советских военных специалистов в Испании", поки це гасло рос. Вікі ще не ліквідувала, – там є чимало цікавого про те, як сталінський СРСР "іхтамнєтив" в Іспанії, аналогій забагато, щоб бути випадком).

Отож браво чеській Феміді – чекаємо тепер, коли прокинуться інші.

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