Хорошая страна... Была. А, может, нет? Может, где-то еще жыве Беларусь?
Это видео уже обошло страницы, как минимум, кириллические. Это видео очень похоже на постановочное. Потому что сразу в него не веришь. Слишком много камер, и на лестнице, и в квартире.
Не веришь сразу еще и потому, что люди в квартире слишком спокойны. Если, конечно, они не идут на смерть и все для себя решили.
Далее текст на языке оригинала.
Ти дивишся це відео кілька разів, прокручуючи штурм дверей і знову й знову повертаючись на ті кілька секунд в квартирі, до того, як кагебісти вриваються.
– Хорошая дверь. – каже чоловік, що тримає зброю в руках.
– Была. – відрубує жінка, що знімає на камеру.
Я весь час думаю про цю жінку. Мені здається, що краще б їй теж загинути при штурмі.
Здається, я вже розумію, що відео не постановочне. Двадцять перше сторіччя. Камери в кожному телефоні. А коли так – мужність безгранична. Ці люди перед стратою, це зрозуміло.
Краще б і вона загинула, та жінка, увесь час думаю я.
– Хорошая дверь.
– Была.
Це або відео постановки, або останнього відчаю. Якщо дійсно друге – мужності цих людей немає краю.
Але я увесь час думаю про ту жінку...
– Хорошая дверь.
– Была.
Це як пароль. Три останніх слова від двох людей.
Мені здається, ці слова треба брати паролем, брати девізом, коли говориш про Бєларусь сьогодення.
– Хорошая дверь.
– Была.
Ледь чується тремтіння в голосі.
Я все про неї думаю, про ту жінку. Це слово дійсно було для неї останнім. Всі слова після того як заарештовують і починають катувати – це вже не ти. Лише це останнє слово.
– Невже в Бєларусі почалось? – радіють люди.
– О, він герой, за ним підуть інші. – сподіваються люди.
Ні, здається, ці з останніх.
Серед моїх товаришів є заарештовані. Є ті, про кого ми вже й не взнаємо. Бо те, що вийде колись з застінків (якщо вийде) – буде чим завгодно, але не твоїм товаришем. І тут нічого не зробиш, нічим їм не допоможеш. І розумієш, чому здають свої своїх. Бо вони крокують в пекло, кожен через свої останні двері.
Я оплакую моїх товаришів і цю останню жінку Бєларусі.
– Хорошая страна.
– Была...
А, може, ні? Можливо, десь ще жыве Беларусь?
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