Хоронят в мешках: в оккупированной Горловке не хватает гробов, местные морги перегружены

В городе Горловка Донецкой области, который находится в российской оккупации с 2014 года, сейчас уже не хватает гробов для захоронения жителей. Местные морги перегружены – некуда девать умерших.

Видео дня

Речь идет и о самих оккупантах, ликвидированных в боях против ВСУ. Об этом сообщило движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка".

Ситуация в Горловке

Активисты рассказывают, что часть тел в оккупированном городе хоронят в полиэтиленовых мешках. Это касается и граждан страны-агрессора, которые пришли воевать в Украину.

Россиян из разных уголков РФ также хоронят на местных прифронтовых кладбищах, часто без опознания. В частности, по два-три оккупанта закапывают в могилах под одним безымянным надгробием.

"Печальный и неотвратимый конец "освободителей", которые приехали на украинскую землю убивать", – подчеркнули в движении "Жовта стрічка".

Что предшествовало

В оккупированном Мариуполе российские захватчики стали требовать от украинцев "дополнительные платежи" за захоронения и запрещали надписи на могилах на украинском. Хотя "власти" за всем этим официально не следят и открещиваются от проблем.

В то же время россияне продолжают уничтожать доказательства многочисленных преступлений, совершенных ими на захваченных территориях. Так, после сноса руин Мариупольского драмтеатра, где российские бомбы убили сотни мирных людей, они взялись за уничтожение архивов захоронений за период с 2021 по 2024 год.

Весной 2025 года в сети показали кадры того, как разрастается кладбище в оккупированном Донецке, где осуществляются захоронения российских солдат. Там за март появился очередной сектор для оккупантов и множество заготовок под новых "героев СВО".

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие так называемой 132-й "горловской" мотострелковой бригады ВС РФ похвастались издевательствами над сослуживцами, которые отказываются идти на штурмы позиций ВСУ. Тех, кто не желает умирать, привязывали к дереву и избивали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!