Ходил, в чем мать родила: в Киеве полиция задержала парня, нападавшего на людей. Видео

Вечером 24 сентября в Киеве на летней площадке одного из кафе на улице Антоновича произошло нападение на посетителя, который сидел за столиком с друзьями. Неадекватный прохожий, который шел по улице в абсолютно обнаженном виде, внезапно выхватил из урны выброшенную бутылку и разбил ее о голову 26-летнего парня.

Об этом сообщили в Facebook ГУ Нацполиции в Киевской области. Пострадавший успел вскочить и отбежать на безопасное расстояние, где медики скорой оказали ему необходимую помощь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как оказалось, виновником инцидента стал житель Житомирской области 2003 года рождения. Уже будучи в райотделе он не смог дать объяснений, почему так поступил и зачем ходил по столице полностью голый. Предварительно он был под воздействием наркотических веществ.

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