"Ход прокурора" с Пискуном: в детективе рассказали о "кровавом Пасторе", совершившем серию убийств

Весной 2016 года в Александрии Кировоградской накануне школьных каникул убили 16-летнего парня, за неделю до того исчез его одноклассник. Поскольку речь шла о несовершеннолетних детях, дело сразу передали в прокуратуру.

Об этом в очередной серии документального остросюжетного криминального детектива "Ход прокурора" под названием "Кровавый пастор" рассказал ведущий, экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. Сериал основан на реальных событиях, он доступен в Youtube телеканала "Украина" (посмотреть серию, доскрольте до конца новости).

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Судмедексперт отметила, что такого издевательства над ребенком давно не видела – травм и внутренних повреждений очень много, при этом парень сам по себе достаточно крепкий и мог бы отбиться, если бы нападавший был один. Кроме того, на его спине были порезы в виде креста.

Следователи искали свидетелей преступления, однако, кроме случайного прохожего, который нашел тело, никто ничего не видел и не слышал. Как рассказал следователь Александровского РУВД, который вел это дело, у убитого парня Михаила отчим-алкоголик, постоянно дома были драки. А вот у пропавшего Сергея семья состоятельная, родители сразу после исчезновения бросились на поиски, но все было напрасно.

Первым под подозрение попал отчим убитого Михаила. Мужчина не отрицал суровое обращение с пасынком, а синяки называл последствиями воспитания. А вот на момент убийства он имел алиби. Также оказалось, что у ребят якобы был любовный треугольник – они оба были влюблены в одну девушку – Оксану Гнатюк, дочь директора.

"В крови убитого Дороша токсикологическая экспертиза обнаружила большую дозу атропина – растительного происхождения. Предполагалось, что парень выпил настойку белладонны, но состояние внутренних органов свидетельствовало, что ранее парень это вещество никогда не употреблял. Почему же он сделал это именно перед смертью? И где он взял эту настойку Ответ на этот пришлось искать в первую очередь", – рассказал Пискун.

Когда следователи подняли архивные дела, поняли, что это вещество фигурировало в деле 5-летней давности. Ее фигурант Павел Тищенко побил окна в церковной лавке, кричал о высших силах, о своих "учениях", был не в адеквате. Его проверяли на алкоголь, однако вместо него обнаружили атропин. Мужчина рассказывал, что лечится белладонной, настойки делает сам. Тогда хулигана оштрафовали и отпустили.

Также 15 марта была убита Мария Нечипоренко, в крови которой тоже был обнаружен атропин, как и у Михаила. Знаки у них на спинах тоже были идентичны.

Пискун отметил, что экспертиза подтвердила, что удары нанес человек невысокого роста, но физически очень развит. Под эти приметы раз подходил парень Марии – Стас Иващук. Но если он действительно имел мотив для убийства Марии, то непонятно, что их связывало с Михаилом, младшим почти на 10 лет.

Оперативники нашли Иващука, который пытался от них убежать. Как выяснилось, он даже не знал о смерти Марии.

"На следующий день на территории промзоны нашли тело 34-летнего Ивана Савицкого, местного предпринимателя. За сутки до того он ушел с работы домой. И снова на его теле обнаружили следы от ранений в виде креста. Третье убийство за две недели с одним почерком – это окончательно подтвердило версию о серийном маньяке", – отметил Пискун.

Показания родственников и близких погибшего Савицкого дали следствию очень важную зацепку. Дело в том, что раньше мужчина часто вместе с женой посещал местную православную церковь, однако в какой-то момент перестал, на его рабочем месте стали появляться странные знаки, а в календаре необычные символы. Коллеги заподозрили, что он посещает секту. Привлекло внимание следователей еще и то, что даты, обведенные на календаре розовым фломастером, вместе образовывали крест.

Вдова погибшего рассказала, что в течение последнего месяца мужчина нашел себе новую веру, а "заправляет" там всем Пастор. Также Иван постоянно повторял одну мантру "Силы небесные сойдут и наступит светлое будущее".

Позже оперативники выяснили, что Тищенко, который ранее фигурировал в деле с белладонной, называл себя "Пастором" и даже искал себе учеников среди сокамерников.

В тот же день в парке нашли тяжело раненую девушку, на которую напали по тому же почерку, это была 16-летняя Зоя Власенко, ее срочно доставили в больницу.

"Характерные ранения на ее теле свидетельствовали, что она стала жертвой нападения Пастора. Более того, в ее крови также нашли атропин. На руках Зои обнаружили своеобразные синяки и это могло означать, что кто-то один крепко держал ее, пока второй наносил удары. Получалось, что убийца имел сообщника", – рассказал Пискун.

Зоя пришла в больницу и смогла дать показания, но рассказала совсем немного, поскольку ее состояние ухудшилось. По словам Пискуна, к сожалению, родные и близкие Зои ни о Пасторе, ни о секте ничего не знали. Но одна из ее подруг рассказала, что за полчаса до нападения на Зою они вместе заказывали кофе в киоске на улице возле парка, в черной улитке на колесах, и подругу поразило то, что Зоя поцеловала продавцу руку. Но девушка так ничего и не объяснила.

После этого, оперативники провели спецоперацию, в результате которой поймали продавца кофе, которым и оказался Сергей Тищенко.

"Дома у Тищенко нашли парник с белладонной и орудие убийства: нож с отпечатками его пальцев, найдено там и много псевдорелигиозной литературы, даже пасторская сутана. А еще такой же календарь, как и в Савицкого, с такими же красными пометками на датах, когда были совершенные убийства. Но день исчезновения Сергея Воронченко в нем не обведен. И довольно быстро стало понятно – почему", – рассказал Пискун.

Как оказалось, Сергей был учеником Пастора и его соратником.

"В смартфоне Сергея нашли скрытые видео. Он действительно снимал убийства Михаила и Савицкого, а в кадре хорошо видно Тищенка. И это стало окончательным доказательством их причастности к преступлениям. Сергея Воронченко осудили на семь лет заключения, а Павел Тищенко получил пожизненное", – подытожил Пискун.