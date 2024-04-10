Хищение средств на закупках горючего: в СБУ разоблачили экс-руководителей хозяйственного подразделения. Фото

В Украине разоблачена схема хищения средств, выделенных на закупку горючего для нужд Службы безопасности в 2022 году. Ее организовали бывший руководитель Департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, Офисе генерального прокурора и Национальном антикоррупционном бюро Украины. Схему разоблачили Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ во взаимодействии с детективами НАБУ.

Отмечается, что оба экс-чиновника, причастных к организации схемы, ранее были уволены с занимаемых должностей по инициативе главы СБУ Василия Малюка.

В ходе расследования было установлено, что они организовали приобретение горюче-смазочных материалов для служебных авто и бронетехники СБУ по искусственно завышенным ценам. Экс-чиновники привлекли несколько подконтрольных коммерческих структур из Киева, занимающихся торговлей нефтепродуктами, и вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

В целом Службе безопасности был нанесен ущерб более чем на 26 миллионов гривен.

Во время обысков у фигурантов дела было обнаружено более 11 млн в гривневом эквиваленте и незарегистрированное оружие, в том числе боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов к огнестрельному вооружению.

Следователи Службы безопасности сообщили экс-чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности других военных формирований – Службе безопасности Украины в особый период).

Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

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