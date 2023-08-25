Хищение на сотни миллионов: на Шурму и его окружение подали заявление в НАБУ

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса нардеп Алексей Кучеренко официально обратился к НАБУ с требованием расследовать возможную преступную деятельность Ростислава Шурмы и его окружения.

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Свой депутатский запрос на имя директора НАБУ Семена Кривоноса нардеп обнародовал в Facebook, его слова цитирует "Телеграф".

"Мне как народному депутату стали известны факты и обстоятельства, убедительно свидетельствующие о признаках совершения коррупционных уголовных правонарушений против народа Украины, а именно хищения сотен миллионов гривен государственных средств в условиях военного положения. В начале августа 2023 года в СМИ, социальных сетях и лично народными депутатами Украины, была распространена информация о том, что за январь-май 2023 года со стороны ГП "Гарантированный покупатель" была произведена оплата в размере 367 млн грн за электрическую энергию станциям ВИЭ (работающих на возобновляемых источниках энергии), находящихся на временно оккупированных территориях, притом что такие электростанции не были синхронизированы с ОЭС (объединенной энергетической системой) Украины", – говорится в тексте запроса.

Нардеп аргументировал, что из-за полномасштабной военной агрессии РФ часть объектов электроэнергетики Украины, осуществляющих производство электроэнергии из альтернативных источников, оказалась на оккупированных территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия. В результате произведенная ими электроэнергия не шла в контролируемую Украиной электросеть, поэтому ДП "Гарпок" не имело возможности продавать произведенную указанными электростанциями э/э, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты на нее. В то же время, указанные объекты электроэнергетики продолжали и продолжают представлять данные по отпуску электрической энергии администратору коммерческого учета, без надлежащей верификации их работы в синхронном с ОЭС Украины режиме.

Кучеренко также пояснил, что ГП "Гарпок" прокомментировал ситуацию, отметив, что гарантированный покупатель обязан производить расчеты с субъектами ВИЭ только на основании сертифицированных данных предоставленных НЭК "Укрэнерго".

"Зато только с 03.07.2023 НЭК "Укрэнерго" начало сертифицировать и передавать ГП "Гарантированный покупатель" для проведения расчетов данные при наличии проверенной информации, подтверждающей работу соответствующих электроустановок в синхронном с ОЭС Украины режиме", - возмутился парламентарий.

Со ссылкой на расследование проекта Bihus.info депутат указал, что с июля 2022 года по июль 2023-го ГП "Гарпок" перечислило более 324 млн грн в качестве оплаты за электроэнергию, произведенную солнечными электростанциями фирмам, принадлежащим близкому окружению Шурмы.

Он также добавил, что по случаю журналисты указывают на одно важное обстоятельство: в отношении одной компании "с орбиты" Шурмы детективы НАБУ уже проводили расследование по факту завладения около 1,7 млрд грн, которые затем причитающиеся указанным лицам предприятия получили в качестве платы по "зеленому тарифу" в то время, когда их электростанции даже не были введены в эксплуатацию.

Нардеп при этом указал и на другой факт – линии электропередач с оккупированной территорией разрушены или отключены, что физически исключает возможность попадания генерируемой на оккупированной территории станциями ВЭД электроэнергии к контролируемому Украиной рынку. То есть, де-факто не могут работать в синхронном режиме с украинской ОЭС.

"Пока человеком, который фактически (хотя и без наличия на это формальных полномочий) контролирует и управляет всей энергетической отраслью Украины, называют Ростислава Шурму", - подчеркнул избранник.

Следует отметить, как написал Кучеренко, о факте расхождения в общем балансе электроэнергии НЭК "Укрэнерго" было известно, по меньшей мере, с ноября 2022 г.

"Итак, получается, что все участники процесса и должностные лица уполномоченных госорганов были ознакомлены с ситуацией и понимали, что осуществляются платежи за э/э, которая была произведена оккупированными СЭС и не поставлена в энергосеть Украины, но не приняли меры по ее урегулированию и остановке" транзакций оплаты за нее Указанное положение дел и очевидное бездействие уполномоченных органов и их должностных лиц до момента, когда об этом стало известно публично, свидетельствует о признаках того, что заинтересованными лицами с использованием своего служебного положения умышленно блокировалось принятие необходимых решений на уровне правительства и принятие других мер по блокированию расчетов с субъектами ВЭД, которые работают несинхронно с ОЭС Украины, одновременно с этим осуществление таких расчетов распорядителями средств – при отсутствии достоверных (сертифицированных) данных поступления в ОЭС Украины, произведенной электроэнергии такими субъектами, – не что иное как завладение средствами госпредприятий", – заявил он.