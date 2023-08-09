Харьковские власти готовят эвакуацию гражданского населения из Купянского района: что известно

Власти Харьковской области не исключают объявление обязательной эвакуации гражданских из 53 населенных пунктов Купянского района близ зоны боевых действий. Также там могут ввести принудительную эвакуацию детей вместе с их родителями или опекунами.

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Эта возможность уже обсуждается. Пока что в регионе продолжается эвакуация всех желающих на постоянной основе. О проведении совещания на эту тему 9 августа сообщил в Telegram глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава ХОВА отметил, что оперативная обстановка обострилась, враг существенно усилил обстрелы населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии столкновения. Противник на этом направлении использует и авиаудары.

"В таких условиях риски для жизни и здоровья гражданских людей существенно выросли", – написал чиновник в Telegram.

В целом эвакуировать могут 11 000 человек, в том числе 600 детей. "Всем будет оказана необходимая помощь, эвакуированные будут обеспечены временным жильем на более безопасных территориях", – заявил Синегубов.

Он напомнил, что уже сейчас люди могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам. Желающие могут обращаться по номерам телефонов: +38(050) 789 01 24 и +38(063) 789 64 74.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты сосредоточили усилия на Купянском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти на Купянск.

– 5 августа российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови на Купянском направлении. Есть погибшие и раненные.

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