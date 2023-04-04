'Харьковгаз' фальсифицирует баланс потребленного газа, – Корольчук

В этом месяце к потребителям "Харьковгаза" и "Днепрогаза" добавились клиенты "Криворожгаза" и "Харьковгоргаза", которые тоже не могут передать показания своих счетчиков и жалуются на космические начисления.

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Об этом сообщает издание "Телеграф".

"Харьковгаз" уже 31 марта сообщил об объемах производственно-технических расходов газа за 1-й квартал 2023 года, не дождавшись объемов реального потребления газа от населения и предприятий. Хотя баланс потребления и расхода природного газа газораспределительные компании формируют после 5 числа каждого месяца, ведь с 1 по 5 число потребители передают свои показатели потребления ресурса.

"Это говорит о том, что компания формирует баланс газа не на реальных показателях потребления, а на виртуальных и заказывает ресурс у Оператора ГТС "с потолка", а не в соответствии с потребностями потребителей. Фактически "Харьковгаз" фальсифицирует баланс потребленного газа", — комментирует эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Его комментарий подтверждают сами потребители "Харьковгаза". Они массово жалуются на Facebook-странице компании и управляющей компании "Нафтогаз" на трудности в передаче показателей, а также на то, что компании фиксируют в разы завышенные показатели. "Харьковгаз, зачем вы передаете Нафтогазу потребление, завышенное в десять раз?? Когда закончится этот беспорядок??" — возмущается потребительница Инна Черненко. "В приложении невозможно добавить лицевой счет. Нет опции компании Харьковгоргаз. Раньше была. Зачем убрали? Теперь не удобно", — пишет Елена Бухмина на фб-странице "Харьковгаза". "Почему передаю корректные показатели на сайте Нафтогаза, а ГРМ передает в три раза больше?" — спрашивает потребительница Грабко Екатерина. "Первое число. Ввожу показатели счетчика. – "По вашему счету уже зафиксированы показатели". Как? Кем? Когда? Проверяю состояние счета – показатели почти в 3 раза выше существующих – на сегодня 157, в Личном кабинете – 275. На звонки никто не отвечает. Что делать?" — жалуется потребитель Александр Рыжий.