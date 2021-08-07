ХАМАС запустил в Израиль несколько воздушных шаров с "начинкой", которая уже привела к нескольким пожарам на израильской территории. За что опять получает ответку.

И ведь как ни крути - аналогии налицо. Россия лезет то с оружием, то с киркоровыми, то с паспортами (Скабеева пригрозила, что, мол, видишь, Украина, сколько паспортов на Донбассе мы выдали? Ты чо, на ру-у-усских наезжаешь??) Это навсегда. А знаменитая поговорка россиян, что "Россию умом не понять" для адекватных наций имеет совершенно другой смысл, а не тот, романтический, который вкладывают сюда сами россияне.

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ХАМАС умом не понять. Они же запускают ракеты из жилых кварталов, густонаселенных, наплевав на жизни детей. То же самое безумие происходило и происходит у нас на Донбассе, и этому терроризму есть масса подтверждений. Такое действительно "умом не понять". Пропитое, прокуренное, с отбитыми напрочь мозгами, рвущееся освобождать Украину от нормальной жизни – оно навечно. После развала совка оно подняло голову и все это время пыталось "встать с колен". И вот так, стоя на коленях или раком, умудрилось убить тысячи людей.

Сейчас на Донбассе они снимают на видео для собственного пиара, как выстраивается очередь жителей Донецкой области за гороховой кашей.

- Ну как вам каша?

- Отличная, спасибо!

- А вам помощь наша нужна? Мы правильное дело делаем?

- Да, очень нужна!

- А тут когда магазин работал, вы что-то покупали в нем?

- Конечно! Когда работал, сейчас не работает же... Можно добавки?

- ... (в замешательстве)

Верните магазин, уйдите вон, и никому не будет нужна ваша гороховая каша. Самая привычная стратегия ХАМАС – пока их лидеры отсиживаются на курортах – хоть мелочью, но достать Израиль. Самая привычная стратегия России – лишить "освобождаемые" народы магазинов, больниц, собственных домов, чтобы потом оскотинить их, выстроив в очередь за русской гороховой кашей.

Странно, что не с лопаты. Хотя, все к тому идет.

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