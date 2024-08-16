Грозит до 8 лет тюрьмы: в Черкасской области разоблачили попа УПЦ МП, который оправдывал военные преступления россиян

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля храма УПЦ МП, оправдывавшего военные преступления РФ против Украины. Клирик также дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины, распространял среди верующих общины призывы не участвовать в защите Украины и убегать за границу от мобилизации.

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Представителю УПЦ МП сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ, он может провести за решеткой до 8 лет. Подробности раскрыли в СБУ.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Черкасской епархии УПЦ МП. В этот раз речь идет о настоятеле одного из храмов Корсунь-Шевченковского благочиния, который оправдывал полномасштабную войну РФ против Украины", – говорится в сообщении.

Как установили следователи, упомянутый представитель УПЦ МП распространял среди жителей громады видео с призывами не участвовать в сопротивлении российской агрессии и выезжать за границу. Кроме того, он рассылал местным жителям ролики, в которых оправдывал военные преступления оккупантов и пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины.

"Таким образом, фигурант расшатывал общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий представителя УПЦ МП", – отметили в Службе.

На данный момент фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Расследование по делу продолжается. По его итогам после суда клирик УПЦ МП может оказаться за решеткой сроком до 8 лет, а его имущество могут конфисковать.

В целом, как уточнили в СБУ, после начала полномасштабного вторжения РФ клирики Черкасской епархии УПЦ МП получили уже восемь подозрений из-за публичной поддержки государства-агрессора и распространения вражеской пропаганды.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили нацгвардеец и экс-охраннники Януковича. Главным агентом (резидентом) этой ячейки был 48-летний Дмитрий Иванцов, бывший руководитель подразделения УГО.

Агентурная сеть собирала конфиденциальную информацию об украинских спецслужбах и правоохранительных органах, а также отечественных высокопоставленных должностных лицах и общественных деятелях, интересовавших врага. По имеющимся данным, рашисты планировали использовать эти сведения для ликвидации, вербовки и проведения информационно-психологических спецопераций в отношении украинских чиновников.