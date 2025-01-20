Говорят, что не захотели ехать на войну: в Туве российских военных били электрошокером. Видео

В Республике Тува, в городе Кызыл, разразился скандал после появления видео, на котором военная полиция РФ бьет и применяет электрошокеры к российским военным. Это произошло из-за их отказа принимать участие в войне в Украине.

Видео дня

Инцидент ярко показывает реальное положение дел в российской армии и отношение к солдатам. Соответствующее кадры распространяют российские СМИ и Telegram-каналы. (Осторожно, кадры 18+)

На опубликованных кадрах видно, как вернувшихся после ранений оккупантов еще не восстановившихся заставляли отправляться на фронт. Когда контрактники выразили свое недовольство и начали задавать вопросы, их стали избивать, используя электрошокеры. Один из пострадавших после избиения находится в тяжелом состоянии.

Глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин отметил, что видео вызвало общественный резонанс. Он также сообщил, что сотрудники ФСБ уже проводят расследование на месте происшествия.

Военнослужащего, избивавшего сослуживцев, задержали, и против него возбуждено уголовное дело.

Правительство Тувы также взяло дело "под особый контроль". В заявлении администрации отмечается, что виновные будут наказаны в соответствии с законом. Проводится проверка обстоятельств инцидента.

Подобные инциденты подвергают сомнению официальную риторику Кремля о "священной войне" и "народной поддержке", если оккупантам приходится заставлять участвовать в боевых действиях побоями и пытками.

Напомним, в то время как российская пропаганда транслирует на весь мир, что "армия РФ непобедима", ее солдаты говорят о другом. Свидетельства об огромных потерях оккупантов на территории Украины и о произволе командования заполонили социальные сети. Подлила масла в огонь и Госдума, депутаты которой решили отобрать гаджеты у освободителей, которые последние восприняли как приказ умирать молча. Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Родственники пропавшего на войне в Украине оккупанта пожаловались, что Россия бросила их с выплатами. 41-летний россиянин Михаил Пьянковский подписал контракт 1 июня 2024 года, а уже через несколько дней его отправили на передовую.