Говорят, что курил в постели: в Ужгороде в результате пожара в больнице погиб пациент. Фото и видео

В Ужгороде в три часа ночи во вторник, 16 сентября, вспыхнул пожар в палате на пятом этаже городской больницы. Из здания эвакуировали 69 человек, из-за отравления продуктами горения погиб 74-летний пациент.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Закарпатской области, сообщение о пожаре в палате поступило в Службу спасения в 03:05.

Возгорание возникло в палате на пятом этаже Ужгородской городской многопрофильной клинической больницы на улице Ивана Коршинского.

На момент прибытия спасателей, персонал больницы уже вывел пациентов в безопасное место.

Всего было эвакуировано 69 человек.

Умер 74-летний пациент

Впоследствии стало известно, что из-за отравления продуктами горения 74-летнему пациенту стало плохо. Спасти его не удалось – мужчина умер.

По словам медиков, он курил в постели, несмотря на неоднократные замечания персонала. Именно это могло вызвать возгорание, рассказал журналист Виталий Глагола.

В соседней палате, по словам журналиста, находился военный, который проснулся от того, что треснуло стекло в окне. Он первым поднял на ноги персонал и вытащил мужчину в коридор, однако спасти его уже не удалось.

Пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Возгорание локализовали на площади 20 кв. метров в 03:27, а полностью ликвидировали в 03:33, информировали в ГСЧС.

Огонь полностью охватил палату, однако его дальнейшее распространение удалось предотвратить. К тушению привлекали 32 спасателей и девять единиц техники.

