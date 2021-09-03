Google заблокировал ряд российских YouTube-каналов и сайтов: названа причина

Google в июле заблокировал несколько российских YouTube-каналов и сайтов, которые критиковали правительство и Вооруженные силы Украины. Меры были предприняты в рамках расследования скоординированных операций по влиянию.

Об этом говорится в отчете компании за третий квартал 2021 года. Также отмечается, что ресурсы распространялись как на русском, так и на украинском языках.

Так, были закрыты 7 YouTube-каналов, на которые загружали контент в поддержку правительства России и с критикой ВСУ.

Кроме того, заблокирована возможность показов 10 доменов на страницах Новостей Google и Discover. На этих ресурсах содержалась критика украинского правительства и поддержка России.

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Напомним, что украинская разведка в ноябре 2020 года предупреждала, что Россия активизировала своих "агентов влияния" в нашей стране, чтобы сформировать недоверие украинцев к власти.

Тогда уточнялось, что отдельным направлением была критика органов государственной власти по решению социальных и экономических проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2021 года стало известно, что российские информагентства развернули кампанию по дискредитации западных вакцин.