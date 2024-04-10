Голобуцкий заявил о затягивании дела Коломойского и спрогнозировал, как все закончится

Вместо закрытия уголовного дела против бизнесмена Игоря Коломойского и освобождения его из-под стражи из СИЗО из-за нехватки улик, судьи удивительным образом подыгрывают следствию и еще больше подставляют имидж Украины на международном уровне.

Об этом у себя в Facebook сообщил блоггер, политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя абсурдность обвинения предпринимателя и перспективы закрытия судебного производства по якобы выводу около 6 миллиардов гривен из "Привата", пишет "Телеграф".

"У нас очень гуманный суд, очень: ему безумно жаль детективов БЭБ. Тех почти 40 граждан, которые с сентября получают зарплату за получение неопровержимых доказательств похищения 5,7 млрд наличных из "Привата" - а получили разве два допроса некомпетентного по делу обслуживающего персонала и куча свидетельств менеджмента, что кражи не было, не обнаружено, потому что не могло быть, потому что не могли не обнаружить, если бы была. Вот со всем этим на этой неделе должно было быть (если в очередной раз не сорвут) судебное заседание. То которое уже отменили (в марте) "из-за заминирования", перед тем - "из-за неявки прокуроров в полном составе" (в ноябре), перед тем - "из-за болезни судьи" (в октябре)... ", - подчеркнул Голобуцкий.

То есть, как объяснил эксперт, по сути сейчас на заседании должно было идти как максимум о закрытии всего дела, а "как минимум – об освобождении из СИЗО Коломойского (на которого толпа детективов и прокуроров не нарыла ничего пригодного – но посадить не забыл)".

"То, что Коломойский более 7 месяцев сидит по обвинению, которое сняли немедленно после посадки (и заменили новым - но таким же бездоказательным до сих пор), - отдельное дело, - продолжил политтехнолог. - И я понятия не имею, кто и как от имени Украины будет объяснять на заседании ЕСПЧ следующую особую специфику наших правовых процедур: "главное – успешно посадили, а обвинение как-нибудь потом найдется, если доказательства найдут; а даже если не найдут, то и нормально – все равно уже сидит".

Итак, первое же судебное заседание так или иначе, полностью или частично должно провалить дело без доказательств (ибо это суд – контора, которая по определению работает с доказательствами, а не с утверждениями и желаниями). Ну и, по логике, после этого весь дружный коллектив в почти 40 детективов БЭБ и более десятка прокуроров кто-то должен жестко трясти, лишать премий, увольнять, переводить, а как еще поступать с должностными лицами, которые подставили государство в резонансном деле, потому что ничего вообще не подготовили для суда? Но судьям уже пожалуй, очень жаль всю эту толпу. Они снова и снова дают коллективу шанс все же найти хоть какие-то подходящие доказательства. Поэтому уже полгода заседание суда никак не может состояться ", - отмечает он.

Блогер также обратил внимание, что уже и поводы для затягивания разбирательства заканчиваются "хотя вдохновение – штука такая (особенно, если кем-то стимулировано вдохновение – хотя знать, в чем там реальные причины затягивания столько месяцев, может, действительно случайная цепочка совершенно несвязанных обстоятельств) ".

"Уже и первая заместитель главы НБУ Рожкова подтвердила во время перекрестного допроса (!) просто невозможность схемы, придуманной детективами БЭБ. И нынешний председатель правления "ПриватБанка" Герхард Беш заявил, что по этому делу его финучреждение не имеет претензий к Коломойскому ", - пишет блоггер.

По его словам, в итоге получается следующее: на этой неделе либо состоится, либо вновь не состоится судебное заседание по делу "Коломойский и 12 грузовиков, которые никуда не исчезали, – как утверждает НБУ, международный аудит и менеджмент банка".

Или детективам БЭБ снова дадут еще немного времени на доделку несделанного – или признают, что это бессмысленно. , за ограничение доступа к медицинской помощи, за игнорирование выводов государственных и международных институтов Украина уже будет отвечать в международных судебных инстанциях. . ", - подчеркивает Голобуцкий.

Он также обратил внимание, что учитывая заявления следствия, "это должно было быть выдающееся дело "Украина против Коломойского", нам обещали".

"Ну, она и будет. Только уже "Коломойский против Украины", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее Коломойский решил обратиться в Евросуд по правам человека, учитывая, что национальные суды продолжают его содержать под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным унижением требований Конвенции по правам человека.