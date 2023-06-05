На главу Всеукраинского профсоюза спортсменов Сергея Бызова подали заявление в полицию: члены организации заявили о "захвате"

На руководителя Всеукраинского профсоюза спортсменов Сергея Бызова подали заявление в полицию о совершении преступления. Об этом заявила инициативная группа, которая и обратилась в правоохранительные органы. Они обвинили главу профсоюза в попытке "незаконно захватить" организацию.

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В инициативную группу вошли его заместители и руководители первичных профсоюзных организаций: Павленко Ольга Анатольевна, которая с июля 2020 года стала первым заместителем председателя профсоюза, заместитель председателя профсоюза Максименко Виталий Леонидович, руководитель первичной профсоюзной организации и член Совета Кимейчук Андрей Николаевич.

Они утверждают, что Бызов, нарушая законодательство, пытается захватить коллегиальные органы управления, выдворить из профсоюза "неугодных". И стать единственным фактическим управляющим организации.

"Сергей Бызов на должность главы профсоюза назначен в 2020 году. Под обещание развития и выхода структуры на новый организационный и финансовый уровень, помощи членам профсоюза. Однако после своего назначения Бызов обязательств не выполнил и использовал профсоюз для собственного пиара и обогащения", - утверждают в инициативной группе.

По их словам, Бызов каким-то образом исключил из состава профсоюза как первичные организации, так и лиц, которые его создавали (действующих заместителей председателя профсоюза). Члены инициативной группы утверждают, что ни упомянутые лица, ни первичные организации об этих действиях не догадывались, никаких решений, подтверждающих документов или хотя бы сообщений не получали.

При этом, принимать такие решения – исключительно в компетенции съезда. Однако члены инициативной группы о съезде не были уведомлены, о его проведении им не известно. В своем заявлении в полицию они утверждают, что документы могли фальсифицировать. Однако доказать этот факт можно только в ходе расследования правоохранительными органами.

"Бызов С.С. ни разу в должности главы профсоюза не отчитывался перед ревизионной комиссией и фактически распоряжался средствами по своему усмотрению" , – рассказали в инициативной группе. В инициативной группе утверждают, что отказ от прозрачной деятельности и отчетов также должны расследовать.

Инициативная группа также утверждает, что Бызов умышленно препятствовал деятельности профессионального союза (а это 170 ст. УК). Это обвинение они объяснили тем, что глава организации собрал съезд (без решения совета председателей, вопреки уставу организации), на котором было принято решение об изменении названия профсоюза и изменении устава.

Как заявил на съезде сам Бызов: "мы из профсоюза становимся ассоциацией, потому что профсоюзы не должным образом защищают права защитников и защитниц".

"Да, согласно ЗУ "О профсоюзах" профессиональный союз - добровольная неприбыльная общественная организация, объединяющая граждан, связанных общими интересами по роду их профессиональной (трудовой) деятельности (обучение). Соответственно, действия по включению в название и устав профсоюзы "участников российско-украинской" войны фактически превращает профсоюз в обычную общественную организацию, выводя его из-под действия ЗУ "О профсоюзах", - пояснили в инициативной группе.

По мнению инициативной группы, Бызов С.С. таким образом, хочет обезопаситься от проверок и неудобных вопросов, а также стать претендентом на международные гранты, которые сейчас акцентированы на оказании помощи исключительно участникам боевых действий, используя тот факт, что профсоюз создан еще в 2018 году.

К слову, на съезде, на который не пустили представителей учредителей профсоюза, вместо спортсменов, чемпионов, подтвердивших профильность собрания, сидели люди в военной форме. Впрочем, кто они, представителям инициативной группы выяснить не удалось – документов никто из них не показал.