Глава ГФС Мельник. Стало известно, с кем 'дружат' 'праворадикалы', срывавшие важный государственный конкурс

Долгожданное Бюро экономической безопасности может умереть, так и не родившись. Это именно то Бюро, которое должно было взять на себя полномочия налоговой милиции и заниматься расследованием экономических преступлений вместо соответствующих департаментов СБУ и МВД. Но в результате сложных пертурбаций можем получить ту же самую налоговую милицию, только в профиль... Добавим, что за контроль над новосозданным органом развернулись настоящие войны – с физическими столкновениями в прямом смысле этого слова.

И учитывая, что в понедельник были подведены итоги первого этапа конкурсного отбора будущего главы этой новой организации – дальше будет еще "горячее".

Но обо всем – по порядку.

В пятницу, 6 августа, в ходе тестирования кандидатов на должность директора БЭБ произошла позорная провокация. Основатель и идеолог радикальной организации С14 Евгений Карась и его единомышленники из новой ОО "Общество будущего" совершили нападение на одного из кандидатов на должность директора БЭБ, члена Совета НБУ Василия Горбаля. Радикалы облили Горбаля неизвестным веществом белого цвета и пытались помешать ему пройти в в здании Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС), где проходило тестирование. Когда же не без помощи полиции кандидат смог таки добраться до "экзаменационного зала" – двое агрессивно настроенных молодых людей вошли туда тоже. И всячески пытались помешать Горбалю сдать тест: старались вывести из равновесия и бурно реагировали на каждый правильный ответ претендента.

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Чем заслужил такое внимание к себе – сам Горбаль не знает. Предполагает: акция вполне могла быть заказной.

"Ряд СМИ – уж не знаю, с чьей" легкой руки " – причислили меня к фаворитам этого конкурса. Возможно, это реакция на рейтингование кандидатов. Другой причины я не вижу. За последнее время я принимал участие где-то в десятке подобных конкурсов – и таких "выступлений", пикетирований и чрезмерного внимания к своей персоне не наблюдал. Ничего не было! А этот конкурс как-то был чрезмерно разогрет. Мне кажется, кем-то из участников проекта", – рассказал Горбаль OBOZREVATEL.

Сами молодые люди свое неравнодушие именно к персоне Горбаля объясняли его прежней принадлежностью к Партии регионов. Мол, нечего "регионалу" делать во новом Бюро.

Казалось бы – мотивы хулиганов очевидны. И даже в чем-то – понятны.

Но, как всегда, здесь есть одно "но"...

Как стало известно OBOZREVATEL, к зданию НАГС Карася и Ко могли привести совсем не идеологические мотивы, а банальная любовь к деньгам. Складывается впечатление, что по меньшей мере месяц Карась тесно сотрудничает с одним из кандидатов в руководители БЭБ – "главным фискалом" Вадимом Мельником. О любви, которой внезапно вспыхнул по отношению к нынешнему главе ДФС Карась, уже несколько недель подряд буквально кричат страницы самого радикала (в сети Фейсбук он сейчас скрывается под ником Рик Декарт), так и паблики "Общества будущего" и аффилированного с Карасем "Союза ветеранов войны с Россией"). Как следует из многочисленных перепостов текстов, как бы рожденных в недрах пресс-службы ДФС (а отнюдь – не в страницах правонационалистических организаций), именно с приходом Мельника в налоговой наконец наведен порядок, служба, мол, впервые за всю историю начала работать открыто, средства налогоплательщиков широкими реками потекли в казну, а не в карманы налоговиков, как было раньше. А на горизонте наконец замаячило светлое будущее. И все – благодаря Мельнику.

Соратники Карася в течение последнего месяца активно участвуют в мероприятиях, к которым имеет отношение Мельник. А сам лидер С14 столь ревностно взялся поддерживать "реформатора-фискала", что даже выкладывал общие с ним фотографии.

И, – безусловно же, по удивительному стечению обстоятельств, – лично пришел "топить" Горбаля, которого СМИ называли среди основных соперников Мельника в борьбе за кресло директора БЭБ.

Наши выводы о природе сотрудничества Мельника и Карася уже подтверждает ряд телеграмм-каналов. В частности, телеграмм-канал ВИЙ.Ukraine.

"Он (Мельник. – Ред.) начал сотрудничать с радикальным националистом Евгением Карасем. Карась – глава праворадикальной националистической организации "С14", который, как известно, всегда работал под протекцией СБУ. Именно СБУ сегодня также лоббирует назначение в БЭБ Вадима Мельника. Ставка Мельника на Карася – полное фиаско для него. Радикал, который нападал на пророссийские структуры, сегодня занимается тем, что "вылизывает" работу председателя ДФС... Можно предположить, что Карась отрабатывает заказ Мельника за хороший гонорар", – отмечено в заметке, которая появилась на канале в понедельник 9 августа.

Сам Горбаль говорит: обвинения по поводу его бывшего членства в "Партии регионов" – принимает. Хотя хотя бы беглое погружение в его биографию дает понять: отношения Горбаля с партией Януковича были довольно непростыми.

"Я общался с представителями многих общественных организаций. Учитывая достаточно непростой жизненный путь и обстоятельства, которые сложились у меня во время президентства Януковича и позже – все те судебные решения и так далее, – те из них, кто знакомился с моей биографией, снимали в конце концов какие-то изначальные шаблонные претензии ко мне... Хотя я разделяю любые упреки представителей гражданского общества. Но при условии, что они будут равными ко всем", – говорит Горбаль.

Но о равном подходе в случае с отдельными "патриотами" – и говорить нечего. "Регионаловское" прошлое, которое так беспокоит Карася и Ко в случае с Горбалем – нисколько не смущает их, когда речь идет о том же Мельнике, который с 2000 по 2016 год работал в фискальных органах. Сначала трудился Мельник в региональных управлениях, а с 2008-го – перебазировался в столицу, где работал в налоговой милиции Киева. В 2011-2013 годах, при Януковиче, дослужился до замначальника столичного управления, возглавлял отдел расследования особо важных дел при одном из наиболее коррумпированных министерств – Министерстве доходов и сборов, метко окрещенном в народе "Минздохом".

Построить карьеру в такой "прибыльной" сфере, как налоговая, не имея близких отношений с правящей партией, а не заручившись доверием "Семьи", во времена Януковича было просто невозможно. Более того – по воспоминаниям того же Горбаля, его в "Партию регионов" "настойчиво приглашали" как раз столичные налоговики: в Киеве именно фискалы стояли у истоков создания этого политического "монстра".

Но "регионаловское" прошлое Мельника господина Карася не смущает совершенно. Как не смущало оно и исполнителей закона о люстрации госслужащих, занимавших руководящие должности во времена президента-беглеца. То ли из-за пробелов в законе, то ли по каким-то другим причинам, но люстрации господин Мельник тогда избежал – и еще два года после победы Революции Достоинства проработал в руководстве Главного следственного управления финансовых расследований ДФС. Увольнялся в 2016-м Мельник с должности начальника этого управления. Ушел он (или его "ушли"?) в бизнес.

Впрочем, "свободное плавание" опытного фискала оказалось недолгим: уже в декабре 2020 года, после нескольких неудачных попыток вернуться на госслужбу – он без всякого конкурса возглавил ГФС. Ту самую, которую нынешняя власть уже не первый месяц обещает окончательно ликвидировать.

На горизонте замаячили перспективы остаться без работы.Так что неудивительно, что сейчас господин Мельник всерьез нацелился на кресло директора БЭБ. Говорят, не без поддержки со стороны властей. И если анонимные телеграмм-каналы кивают в сторону СБУ, то бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, которого недавно противоправно, по его мнению, отстранили от участия в конкурсе на руководителя БЭБ, уверен: искать покровителей Мельника следует выше.

"Власть протягивает Мельника. По двум причинам. Первое: Мельник обеспечивает власть финансовым ресурсом, грубо говоря, собирает деньги для отдельных функционеров. Второе: он обеспечивает для них политические преследования. Это ярко видно по ситуации с мэром Киева Виталием Кличко. Мельник же регулярно это делает. Не обращает внимания на один другой город. Только Киев и Кличко. Это факт – безотносительно к тому, как мы относимся к председателю КГГА. Ну и вдобавок, его методы работы хорошо понятны отдельным чиновникам. Это будет полностью подконтрольный человек, который к тому же будет давать финансовый ресурс. И который будет работать в органе с еще большими полномочиями, чем у него есть сейчас в ГФС ", – убежден Александр Данилюк.

Впрочем, кто бы и по каким причинам не лоббировал назначение господина Мельника – если он возглавит новое Бюро экономической безопасности, на этой реформе можно будет ставить крест. Такое мнение OBOZREVATEL пришлось услышать от многих опрошенных спикеров, так или иначе причастных к созданию БЭБ. Ведь принципы работы фискала с многолетним стажем противоречат самой идее создания нового органа.

"Я категорически против назначения действующего председателя ГФС (независимо от фамилии) на должность председателя Бюро экономической безопасности. Налоговая милиция в разное время – в том числе и сегодня, действует по совершенно иным принципам, чем должно действовать БЭБ. Когда мы разрабатывали закон о БЭБ – предусматривали, что это будет сервисный аналитический орган. При всех сильных и слабых сторонах господина Мельника, он, по моему мнению, не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к главе этого нового органа", – говорит один из авторов закона о Бюро экономической безопасности, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Нардеп убежден: тащить старые методы работы налоговой милиции в принципиально новый орган – означает убить эту идею в зародыше.

"Я ничего не имею против лично господина Мельника. Хотя, откровенно говоря, результаты работы ГФС под его руководством мне не нравятся. Посмотрите по табачному рынку, по топливу, по спирту... Заедьте на "Арсенальную" – и увидите, как там сигареты без акциза продают с раскладок... У господина Мельника подход к работе – как в налоговой милиции. А нам нужно создать сервисный орган на уровне бизнес-омбудсмена или других структур, которые отвечают требованиям времени. Поэтому я категорически выступал и буду выступать в дальнейшем против его назначения главой БЭБ. Потому что нам нужен человек, который превратит этот новосозданный орган в новый этап взаимодействия государства с бизнесом, а не просто продолжит "славную" работу налоговой милиции", – говорит Железняк.

Он убежден: новую структуру развивать должны люди внесистемные. Те, кто сможет выстроить отношения "государство-бизнес" с чистого листа, а не внедрять старые репрессивные методы налоговой милиции. И среди кандидатов на главу БЭБ нардеп таких людей видит. Хотя, учитывая, что конкурс продолжается – фамилий не называет, чтобы не нарваться на обвинения в попытках повлиять на его результаты.

Еще более категоричен относительно последствий введения в новый орган старых чиновников с выработанными уже методами работы адвокат Евгений Солодко. Он убежден: Бюро экономической безопасности сможет реально выполнить свою ключевую функцию – перезапуск отношений государства и бизнеса – исключительно если придут новые люди.

"Если мы хотим принципиально изменить подход к расследованию преступлений в сфере экономики – там должны работать люди, которые не имеют ничего общего с прошлым: с налоговой милицией, ОБЭП, другими подобными органами. Надо набирать молодежь, учить их, а с тем, чему они научиться не успеют – пусть разбираются в процессе работы. Это все равно будет лучше, чем забирать или переводить людей из бывшей налоговой милиции... Если мы говорим о реформировании именно этой системы органов правопорядка, то я считаю, что все должно быть новым. И кадры - прежде всего" , – говорит Солодко.

К слову, по его мнению, так называемая налоговая милиция именно при руководстве Мельника побила все рекорды по давлению на бизнес.

"Это учреждение уже несколько лет фактически вне закона. Это фантом. Налоговой полиции по закону – нет. Но в реальности они есть. Они имеют удостоверения. Имеют оружие. И, к сожалению, власть – в том числе, судебная – делает вид, что ничего не происходит. Хотя в последние несколько месяцев представители "налоговой полиции", по моему мнению, превратились в крупнейших "беспредельщиков". Они приходят с обысками. Они изымают деньги (и "правильные", и "неправильные"), изымают документацию. На вопрос "А вы кто?" - они гордо отвечают, что они – налоговая полиция. А на замечание, что по закону налоговой полиции нет – говорят: нет, мы есть. Это вы плохо знаете закон!" – рассказывает Солодко, который с последствиями работы "налоговой милиции" сталкивается ежедневно.

Интересно, Карась и его единомышленники, рассказывая о достижениях Мельника в должности главы ДФС, имели в виду и эти достижения?

Что же известно об инициаторе вмешательства "улицы" в проведение конкурса на замещение должности руководителя БЭБ Евгения Карася?

Прежде всего, то, что реальные источники и размеры доходов этого активиста никому не известны.

Не потому ли Евгений Карась неоднократно фигурировал в самых разных скандальных историях. Избиение и издевательства над людьми на почве их этнической принадлежности или сексуальной ориентации, громкие провокации, которые так удобно было использовать российской пропаганде для иллюстрации "разгула нацизма", "антисемитизма" и "беспредела радикалов" в современной Украине – редко в какой из таких историй обходилось без Карася, С14 и близких идеологически организаций. При этом, если внимательнее присмотреться к анамнезу этого специфического "патриотического движения", несложно заметить: Карась и Ко не брезговали и "воевать" на уничтожение с другими организациями патриотического направления.

К примеру, этой весной с подачи Карася была развернута настоящая война против "Демократической сокиры" – относительно новой политической партии либерального толка, которая объединила целый ряд лидеров общественного мнения, активистов и волонтеров. Карась и его соратники даже собирали своих сторонников на акции под зданием "Нафтогаза" ("Нафтогей" в интерпретации зрелых политических мужей, на звание которых, похоже, претендуют единомышленники Карася), требуя от тогдашнего главы этой госкомпании "прекратить государственное финансирование "левых маргиналов" .

Чем не угодила Карасю и Ко партия, которую они любовно именовали "гомотопором" и другими словами, уместными, с их точки зрения, в лексиконе людей, пытающихся зайти в политику – неизвестно. Скорее всего, конфликт возник на почве выборов в Общественный совет при Министерстве ветеранов. Сами же "карасевцы" в многочисленных постах и описаниях к роликам на Ютуб отмечали: "Демсокира" раздражает их тем, что "выступает против семьи, церкви и открыто защищает наркобарыг", имея, очевидно, в виду позицию демсокировцев по защите прав ЛГБТ , недопустимости навязывания религиозных догматов школьникам в светском государстве Украина и необходимости легализации медицинского каннабиса для облегчения страданий паллиативных больных.

Все это, по мнению Карася и Ко – яркий признак "маргинальности". А настоящими немаргинальных патриотами могут считаться исключительно те, кто в 21 веке до сих пор исповедует какие-то средневековые принципы.

Монополизировав звание "единых и настоящих патриотов", соратники Евгения Карася, создается впечатление, взялись его активно монетизировать. К примеру, летом 2019 ребята из окружения Карася были замечены в здании муниципального кинотеатра "Киев", вокруг которой разворачивался конфликт между арендаторами. Тогда сеть "Синема Центр", учредителями которой являются Александр Роднянский и Борис Фуксман, выиграла конкурс на аренду столичного кинотеатра. Предыдущий же владелец через суд пытался отстоять продолжение права арендовать здание.

"Но зачем ждать? Проще же с помощью "титушек" физически установить контроль над зданием, чем ждать решения суда, правда?.. 7 июня (2019 года. – Ред.) столичный кинотеатр "Киев" захватывали "титушки", они были в форме "Муниципальной варты". Вытолкали сотрудников, не дали провести показ для детей-сирот, заблокировали вход – ну, все как положено при "инвентаризации новым арендатором" - так объяснял их действия "Киевкинофильм", - писал тогда в блоге на "Общественном" руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.

Он прямо утверждал: Евгений Карась, которого не раз упрекали в антисемитских настроениях, "отжимал" имущество для "непримиримого борца" с "фашизмом и антисемитизмом" в Украине Фуксмана.

Боевики С14 всплывали в истории со сменой руководства Смолинского торфозавода филиала ГП "Черниговторф" в 2018-м: под предлогом "защиты трудового коллектива" и якобы по просьбе этого самого коллектива они ворвались на территорию предприятия, фактически захватив его.

Один из самых свежих "подвигов" господина Карася датируется этим годом. По данным портала "Большой Киев", в июне 2021 года группа лиц во главе с Евгением и его братом появилась на стройплощадке по адресу вул.Електротехнична, 45 в Деснянском районе столицы. Местные жители там протестовали против проведения строительных работ – и добились своего. И когда строительная техника должна была выехать со стройплощадки – появились Карась и Ко, заблокировали автомобилем единственный выезд и потребовали денег в обмен на разблокирование проезда.

Очевидцы тех событий утверждали, что пришельцы были вооружены. И что сначала требовали они от водителей стройтехники 500 долларов в обмен на разрешение на выезд. Впоследствии, правда, "поборники справедливости" умерили аппетиты – и сторговались на 300 у.е., которые им были переданы под видеофиксацию.

Таких историй в СМИ и соцсетях о господине Карася можно найти немало. Зато сообщений о том, что он хотя бы раз понес ответственность за подобные "шалости", вам найти вряд ли удастся. Кто знает, возможно, из-за упорных слухов о связи Карася и возглавляемой им С14 с СБУ. И эсбеушная крыша, похоже, раскинулась теперь и над новой организацией Карася – "Общество будущего". Той самой, которая в "светлое будущее" зачем-то тянет давнего соратника Партии регионов и чиновника скандального Минздоха Вадима Мельника.

Сейчас, несмотря на то, что в публичном пространстве есть немало фактов, что "правых" из группы Евгения Карася и действующего главу ГФС, который всерьез нацелился возглавить Бюро экономической безопасности, что-то и объединяет – неоспоримых доказательств этой связи пока нет. Оно и понятно: вряд ли, в случае факта заказа провокации, стороны публично обменивались бы планами срыва конкурса или деньгами за выполнение заказа.

Однако уже общедоступная информация должна была бы стать предметом изучения правоохранительных органов.

"Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о том, что господин Мельник заказывал нападение Карася и его единомышленников на одного из кандидатов на должность директора БЭБ. Ведь не имею соответствующих доказательств. Но если речь идет о препятствовании участию в конкурсе кому-либо со стороны кого либо – этот вопрос прежде всего об уголовной ответственности того, кто организует такие действия. Если такие доказательства будут – убежден, их должны рассмотреть соответствующие органы. Как минимум, полиция, потому что в пятницу мы наблюдали самое меньшее - хулиганство. А если это хулиганство было заказным и преследовало целью срыв участия в конкурсе – бесспорно, это уже компетенция Государственного бюро расследований", – считает председатель Комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики ВРУ Данил Гетманцев.

"Я не знаю, заказывал Мельник это нападение или нет. Но я бы не удивился, если бы это подтвердилось. Это фактически является заказом – и это может быть уголовное преступление. Впрочем, я не верю в то, что подконтрольные действующей власти правоохранительные органы это докажут или хотя бы откроют дело в отношении этого нападения. Хотя если факт заказа был бы доказан – Мельник должен быть тут же отстранен от участия в конкурсе. Так же, как и в случае, если он подпадал под люстрацию, но по каким-то причинам не был люстрован", – считает Данилюк.

Осудил вмешательство "улицы" в проведение конкурса на столь важную государственную должность нардеп Николай Тищенко.

"Должность директора Бюро экономической безопасности - это максимально высокий уровень ответственности. И любые вмешательства в проведение конкурсов на данную должность попросту недопустимы. Если возникают какие-то вопросы или сомнения касательно кого-либо из кандидатов - обращайтесь в соответствующие структуры. Никакого самоуправствам. Все действия должны быть исключительно в рамках закона. Только так мы сможем построить демократическое, правовое государство с европейскими стандартами", – сказал он.

Между тем появились предварительные результаты тестирования кандидатов на должность главы БЭБ. И Горбаль, и Мельник получили высокие результаты тестов. И проходят в следующий этап. Следовательно – нас ждут новые протесты "карманных" "патриотов", новые явные и скрытые противостояния и новые чудные открытия.

OBOZREVATEL обращается в Государственное агентство по вопросам государственной службы рассмотреть вопрос о возможном вмешательстве посторонних лиц в ход проведения конкурса на замещение должности директора БЭБ, которое является недопустимым. И обратиться в правоохранительные органы с заявлением о тщательном изучении обстоятельств попытки сорвать проведение первого этапа конкурса, а также о проверке информации о возможном заказе этих провокаций одним из участников конкурсного отбора.

И если наша информация найдет подтверждение – организаторы этой провокации должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства. Если, конечно, мы действительно строим цивилизованное государство, а не прячем за демократической ширмой старую отжившую систему.