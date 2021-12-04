Главная опасность для Кремля: что нужно знать о новой главе МИД Германии Анналене Бербок

Она могла стать второй женщиной в немецкой истории, занявшей пост канцлера. Но в итоге станет первой женщиной, которая возглавит Министерство иностранных дел. Речь идет о представительнице партии "зеленых" Анналене Бербок, которая критикует Россию за войну на Донбассе, выступает против строительства "Северного потока-2" и поддерживает Украину в ее евроатлантических стремлениях.

OBOZREVATEL рассказывает, чем известна будущая глава МИД Германии и каких новых импульсов во внешней политике страны от нее можно ожидать.

Политик родилась в 1980 году в деревне под Ганновером. В детстве она профессионально занималась спортом, а позже изучала политологию и международное право в Гамбурге и Лондоне. Воспитывает двух дочерей.

Политическая карьера Бербок началась в 2005 году, когда она в 25-летнем возрасте примкнула к партии "зеленых". Спустя три года девушка получила должность советника по внешней политике парламентской фракции, а еще через год стала сопредседателем регионального отделения партии.

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В 2018 году Бербок решила побороться за кресло председателя своей политической силы. В итоге голоса разделились между ней и ее однопартийцем Робертом Хабеком – впервые в истории партию возглавили сразу два человека.

В 2021 году была одним из кандидатов на пост канцлера Германии. Изначально Бербок считали фаворитом гонки, однако из-за ряда скандалов политик потеряла лидерство и в итоге уступила кресло главы правительства Олафу Шольцу.

Судить о будущей внешней политике Германии в отношении Украины, России, Китая и строительства "Северного потока-2" можно по биографии и заявлениям Бербок. И вот ключевые взгляды будущего министра.

Экология и политика

Еще во время предвыборной гонки Бербок дала понять, что в случае победы приоритетом ее политической деятельности станет защита окружающей среды. Она подчеркивает, что не рассматривает климатическую повестку без отрыва от внешней, так как защита климата может быть эффективной только в случае международных усилий.

"Защита климата – это задача нашего времени, задача моего поколения", – заявила она на первой пресс-конференции в качестве кандидата в канцлеры.

Борьба против "Северного потока-2"

Бербок – ярая противница строительства российского газопровода "Северный поток-2": "если голос Германии во внешней политике потерпит неудачу – в том, что касается напряженности в Украине и России, проекта "Северный поток-2", то Европа будет уничтожена".

Ее аргументы следующие: проект, во-первых, противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии; во-вторых, делает Германию слишком зависимой от России; в-третьих, Украина оказывается в проигрыше – Киев лишится поступлений за транзит газа.

"Только Бербок сохраняет ясное видение", – характеризует Die Zeit позицию Бербок по российскому вопросу; остальные политики, по мнению издания, носят "розовые очки" и не понимают всей серьезности угрозы.

Но для представительницы "зеленых" это не только вопрос экологии, но и международной политики – в отличие от новоизбранного канцлера и других немецких политиков, она не называет газопровод "экономическим" проектом (читай – мантра Кремля).

"Этот газопровод противоречит геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, поэтому это абсолютно роковой проект", – отмечала политик.

Жесткий диалог с Китаем и Россией

Будущая глава МИДа выступает за "диалог и жесткость" в отношении Китая. И в этом ее поддерживает новое правительство Германии. Вероятнее всего, от Бербок ожидают проведения политики, ориентированной на ценности, а не экономику, а также того, что она чаще будет затрагивать тему соблюдения прав человека в России и Китае.

В коалиционном соглашении сказано о "системном соперничестве" – это более резкое выражение. Перед внешнеполитическим ведомством ФРГ во главе с Бербок стоит задача разработать новую масштабную стратегию политики в отношении КНР, которая "могла бы реализовать наши ценности и интересы".

Это же касается и политики Германии в отношении России. Бербок многие годы критикует действия Кремля на Донбассе и в Крыму. Ранее политик призывала поддержать Украину и напомнить РФ, что у независимых государств есть право выбирать самим, в какие альянсы вступать.

"Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО", – говорила она.

Поддержка Украины

Бербок – определенно на стороне Киева в вопросе конфликта с Россией. Это касается и оккупации Крыма, и строительства "Северного потока". Во время летней предвыборной кампании политик не исключала военной поддержки для нашей страны в отличие от других кандидатов в канцлеры. А другой лидер "зеленых" Роберт Хабек прямо выступал за предоставление Украине оборонительного оружия.

"Мы ответственны за Украину. Она избавилась от своего ядерного потенциала. Другие страны гарантировали ей безопасность. Но произошла оккупация Крыма, затем – вторжение на восток Украины... Россия продолжает свои провокации", – считает она.

"Россияне хотят забрать газ из трубы в Украине. Цель Путина – изолировать Украину... Но Путин не хочет просто дестабилизировать Украину. Он хочет дестабилизации всей Европы, всех нас", – говорила на предвыборных дебатах Бербок.

Что же касается евроатлантических стремлений Украины, то здесь Бербок не на стороне Киева. По ее мнению, вступление нашей страны в НАТО пока что не может произойти из-за продолжающейся войны на Донбассе.

"Вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что следует поддержать Украину в вопросе разминирования", – подчеркнула политик.

Объект кремлевской критики

Судить о степени опасности Бербок для России можно по активности кремлевской пропаганды. Во время предвыборной кампании политик была одним из лидеров гонки, однако из-за фейков, распространенных Россией, ее рейтинг в последние месяцы начал стремительно падать.

По данным организации AVAAZ, именно Бербок чаще всего становилась объектом лживых новостей – около 25%. К примеру, пропагандистские СМИ и российские боты говорили, что представительница "зеленых" хочет запретить содержать домашних животных. И хотя это неправда, новость разошлась по социальным сетям, а затем ее подхватили ежедневные газеты.

В течение полугода фактчекеры только и успевали опровергать фейки: нет, Бербок не собирается отменять пенсии вдов и пускать средства на поддержку мигрантов. Нет, кандидат от "зеленых" не считает, что электроавтомобили можно заряжать по оптоволокну. Нет, она не разъезжает на лимузине и никогда не призывала легализовать педофилию. Фактчекеры отмечают: против Бербок использовали и ее фотографии с Соросом, и склеенную в фоторедакторах эротику.

Американское издание Bloomberg выяснило, что именно Россия развернула кампанию против Бербок, так как сочла ее угрозой своим интересам. Тогда источник, близкий к российскому правительству, сообщил агентству, что Кремль готов пойти на все, чтобы преградить ей путь к власти.

"Она привлекает внимание Кремля своим воинственным отношением к РФ, а ее промахи в ходе предвыборной кампании сделали ее уязвимой", – говорится в публикации.

По словам источников, набор средств Кремля, который применялся в поддержку победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году, включает кампании по дезинформации в социальных сетях и также хакерские операции для захвата конфиденциальной информации, которая может быть распространена в подходящий момент.

Официальный представитель партии "зеленых" Ян Хелтинг тогда подтверждал наличие тревожных признаков кибератак на компьютерную сеть партийный чиновников, а также говорил о росте активности связанных с Кремлем веб-сайтов.