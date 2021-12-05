Главарь "ДНР" Пушилин заявил, что все жители ОРДО получат гражданство РФ
Глава террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что 350 тысяч жителей "республики" получили гражданство РФ. При этом, отметил он, выдача российских паспортов продолжится и в будущем.
Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". По словам Пушилина, гражданство страны-агрессора получат и остальные жители так называемой "ДНР".
"Количество перевалило за 350 тысяч, но получат все, я уверен", – сказал лидер боевиков на встрече с журналистами в Москве.
Сам Пушилин накануне на съезде партии "Единая Россия" получил из рук лидера партии, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева партийный билет. Очевидцы отметили, что вместе с ним партбилеты получили главы ряда российских регионов.
Заявление Пушилина прозвучало на фоне обострения ситуации на границе Украины, где, по данным разведки, наращивается группировка российских войск. Украина и западные партнеры не исключают попытки военного вторжения со стороны РФ.
В частности, немецкое издание Bild опубликовало карту возможного нападения, основанную на оценках источников из НАТО и украинской разведки. Вторжение планируется на январь-февраль следующего года. Если глава Кремля отдаст приказ о вторжении, то возможна одновременная атака с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
В России же утверждают, что отвечают на действия Украины, которая якобы готовит операцию против сепаратистов. Глава "ДНР" в воскресенье заявил, что не исключает возобновления широкомасштабных военных действий, сказав при этом, что сепаратисты намерены "защищаться".
При этом 7 декабря между президентами США и России состоится видеозвонок. Во время переговоров американский лидер Джо Байден намерен "подчеркнуть обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия тратит на содержание более 94 тысяч военных у границы с Украиной и на временно оккупированных территориях примерно 10 млн долларов в сутки.