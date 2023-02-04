Глава налоговой Киева, прославившаяся вишлистом с шубой и часами Breguet, написала заявление на увольнение. Фото

Скандально известная и. о. главы налоговой службы Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение. Это та самая чиновница, у которой во время обыска нашли список желаний со швейцарскими часами Breguet и миллионом долларов.

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В распоряжении OBOZREVATEL появилось фото заявления. Судя по дате на заявлении, она написала его в день обысков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в тексте написанного от руки заявления, на котором стоит дата – 1 февраля 2023 года. Именно в этот день украинские спецслужбы пришли к Оксане Датий с обысками.

Издание LB.ua со ссылкой на собственные источники пишет, что заявление Датий написала сразу после обысков.

"Не исключено, что будет подозрение о незаконном обогащении. Не сомневаюсь, что оно есть. Однако на самом деле она занималась мелкими делами, системного там ничего нет", – прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 1 февраля у руководства киевской налоговой службы прошли обыски. Их проводили представители Государственного бюро расследований (ГБР), которые, в частности, уличили в нарушениях и. о. председателя налоговой службы Киева Оксану Датий. Во время обысков у нее обнаружили запасы наличной валюты, дорогие часы и шикарные автомобили.

В ходе обысков у руководства киевской налоговой обнаружили записки с пожеланиями дорогих подарков и наличной валюты. В частности, и. о. главы налоговой службы Киева Оксана Датий загадала для себя швейцарские часы Breguet, миллион долларов и другие материальные блага.

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