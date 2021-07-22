Глава МИД Венгрии прибыл в Украину и выступил с важным заявлением по Донбассу

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, прибыл в Киев и встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На переговорах он отметил важность мирного урегулирования конфликта на Донбассе и исполнения Минских договоренностей.

Совместная пресс-конференция Сийярто и Кулебы транслировалась на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook. Министры сообщили о намерении посетить линию разграничения на Донбассе, где ознакомятся с усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Эти победы, которых мы достигли вместе, делают настроение лучшим... Я, как и глава Совета Европы, очень рад, что я могу быть первым таким председателем, который поедет на восточные территории. Мы заинтересованы, чтобы этот конфликт на востоке имел мирное разрешение. Мы надеемся, что корабль этого конфликта выберется на мирные воды", – заявил Сийярто.

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Визит главы МИД Венгрии в Украину начался с возложения цветов к "Стене памяти погибших за Украину", сообщило посольство Украины в Венгрии в Twitter.

По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сийярто в июне раскритиковал сайт "Миротворец". По его словам, венграм и национальным меньшинствам в Украине, которые внесены в него, грозит расправа. Министр был уверен, что это касается и политиков.