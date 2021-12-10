Глава ГРС Кучер скрыл от декларирования биткоины на 13 млн грн - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Национальная полиция расследуют два уголовных производства о декларировании недостоверных данных главой Государственной регуляторной службы, бывшим главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером.

Об этом Українським Новинам сообщил глава НАПК Александр Новиков.

"По Кучеру открыто два уголовных производства", — сообщил он.

По его словам, дела открыты НАБУ и Нацполицией по материалам НАПК, которые касаются декларирования недостоверных данных на более чем 13 млн гривен.

Новиков уточнил, что речь идёт о биткоинах (криптовалюте) Кучера.

Глава НАПК не уточнил, по каким статьям расследуются дела, однако отметил, что по одному и тому же эпизоду.

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Материалы по декларации Кучера НАПК направило как в НАБУ, так и в Нацпол.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре Кабинет Министров переназначил председателем Государственной регуляторной службы Алексея Кучера.

6 сентября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что глава Госрегуляторной службы Алексей Кучер подозревается в недостоверном декларировании