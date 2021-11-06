Что у нас в Берлине творится. Мертвые чекисты на улицах валяются.

"Инсайдер" сообщает: "19 октября около 7:20 берлинская полиция обнаружила безжизненное тело дипломата на улице под окнами российского посольства"...

Неясно, было ли падение причиной смерти или дипломат уже был мертв перед падением, но в связи с тем, что здание посольства имеет четыре этажа, версия о суициде выглядит неправдоподобной. Российское посольство заявило Der Spiegel, что это был несчастный случай, и отказалось от дальнейших комментариев по этическим соображениям. Источники в немецкой разведке сообщили Der Spiegel, что они подозревают, что дипломат, который работал вторым секретарем в посольстве, на самом деле был офицером ФСБ и был связан с высокопоставленным генералом ФСБ.

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Изучив открытые источники, The Insider и Bellingcat смогли установить личность убитого. Это Кирилл Жало, сын начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы.

Любопытно, что ранее Кирилл Жало работал третьим секретарем Постоянного представительства РФ при Министерстве обороны в Вене, а в Берлин был переведен 19 июня 2019 года, всего за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили. Как ранее уже писали The Insider и Bellingcat в своем расследовании, киллер Вадим Красиков в ходе подготовки к убийству Хангошвили неоднократно посещал офис антитеррористического центра ФСБ, подчиняющийся Второй службе, замглавы которой и является Жало-старший. Также Красиков при подготовке убийства активно общался с вымпеловцем Эдуардом Бендерским, который неоднократно путешествовал совместным рейсам с директором Второй службы ФСБ генералом Алексеем Седовым, непосредственным начальником Алексея Жало...

Красиков не мог действовать без определенной поддержки на местах, поскольку он прибыл из Варшавы в Берлин всего за несколько часов до убийства и у него не было времени, чтобы организовать детальное планирование маршрута эвакуации, электровелосипед и электросамокат, которые сыграли решающую роль в плане убийства".

Всё говорит о том, что убрали свои... Хотел свалить?

Апедейт. Первая приходящая в голову версия. Жало-младшего заподозрили, что это он сдал немцам Красикова. Сразу показалось странным, как легко полиция взяла убийцу Хангошвили. Какие-то святочные рассказы о бдительных подростках, заметивших преступника и позвонивших куда следует, не внушают доверие. Больше похоже на правду, что немцы заранее знали о Красикове и за на ним следили, просто не успели предотвратить убийство. Если так, значит его сдал кто-то из своих. Жало, судя по всему, курировал это преступление. Возможно, его заподозрили в сливе информации. Чекисты решили, что вычислили "предателя" и отправили его из окна к Дзержинскому на свидание. Не утверждаю, просто это самое очевидное объяснение.