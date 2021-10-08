Геращенко потребовала расследовать выдачу 'Укрэксимбанком' $60 млн кредита

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила о необходимости расследовать выдачу "Укрэксимбанком" кредита в размере 60 миллионов долларов фирмам Сергея Брюховецкого. Она отметила, что это может подпадать под финансирование терроризма.

Такое заявление Геращенко сделала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 8 октября. Она также напомнила, что вопрос именно на эту тему привел к нападению на журналистов во время интервью с главой банка Евгением Мецгером (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все, что касается противодействия терроризму – нужно расследовать. Есть конкретные пленки, снятые журналистами "Радио Свобода", которые попали в кабинет руководителя госбанка. Там произошло нападение на журналистов за то, что они задали конкретный вопрос о том, что госбанк финансирует терроризм – выдали 60 млн долларов кредиту человеку, у которого есть шахты на территории так называемой территории "ДНР" под проблемный объект", – подчеркнула Геращенко.

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Она добавила, что хотела бы услышать о подозрениях по указанному эпизоду.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, согласно которому весной 2021 года "Укрэксимбанк" выдал кредиты на $60 млн фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, одна из компаний которого ведет деятельность на оккупированной территории Донецкой области.

Во время подготовки материала они попытались взять интервью у главы банка Евгения Мецгера, однако тому не понравился один из вопросов и сотрудники по его приказу силой отобрали камеры у журналистов, удалив видео. Правда позднее записи удалось восстановить.